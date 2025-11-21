Τι κατέθεσε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τερζής.

Οικονομικό κίνητρο καταλόγισε στους κατηγορουμένους για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο δημοσιογράφος του in.gr Δημήτρης Τερζής ,ο οποίος συντάχθηκε με τους υπόλοιπους μάρτυρες στη δίκη πως το κέντρο των παρακολουθήσεων μεταξύ ΕΥΠ και Predator ήταν κοινό.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από την έρευνά του για την υπόθεση και μίλησε για συνεργασία της ΕΥΠ με την KRIKEL, ενώεπικαλέστηκε την «ομολογία» της πρώην συζύγου του κυρίου Φ. Μπίτζιου που τον κατονόμαζε ως πρωταγωνιστή στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του έρευνας εντόπισε πως σε μια εταιρεία που είχε εκδώσει τιμολόγιαγια την εταιρεία KRIKEL .«Αυτή η εταιρία ήταν χωματουργική. Τη βρήκα και στη υπόθεση των υποκλοπών», κατέθεσε ο μάρτυρας αρχίζοντας την κατάθεση του. Και πρόσθεσε πως: «Είχα 324 τιμολόγια στα χέρια μου που τα κατέθεσα στις αρχές. Τα τιμολόγια της εταιρείας εκδίδονταν για λογαριασμό τηςKRIKELΣτην έρευνα που έκανα όλοι μου έλεγαν ότι ο κύριος Γιάννης Λαβράνος μπαινοβγαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως εκπρόσωπος της KRIKEL».

Πρόεδρος : Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Μάρτυρας: Πιθανολογώ οτι το κίνητρο ήταν οικονομικό. Εκτίμηση μου είναι ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator.

Πρόεδρος : Ξέρετε αν υπήρχε συνεργασία KRIKEL με την ΕΥΠ?

Μάρτυρας : Τα 324 τιμολόγια που παρέδωσα εγώ για τον εξοπλισμό παρέπεμπαν σε μια τέτοια σχέση.

Ο Δ.Τερζής τόνισε πως προκαλεί εντύπωση ότι μια χωματουργική εταιρεία εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που πιθανολογεί ,όπως είπε, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών .