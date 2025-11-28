Η κατάθεση του πρώην αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάλογοι με τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα, στη δίκη για τις υποκλοπές.

Ούτε «καλημέρα» δεν είχε ανταλλάξει ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ και πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνος Τσουβάλας με στέλεχος της ΕΥΠ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αρχηγείο της Λεωφόρου Κατεχάκη. Αυτό ισχυρίστηκε ο ίδιος καταθέτοντας στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, προσπαθώντας να δείξει πως ουδεμία γνώση είχε για όσα γίνονταν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πολύ δε περισσότερο για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Παρότι μάλιστα ο κ. Τσουβάλας είχε υπηρετήσει ως νεαρός αξιωματικός στην ΕΥΠ, εν τούτοις, υποστήριξε ουσιαστικά πως από τη στιγμή που αναβαθμίστηκε, καταλαμβάνοντας την αρχηγία της ΕΛΑΣ και τη θέση του πρώην Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν μιλούσε σε κανέναν από την εν λόγω υπηρεσία. «Δεν είχα καμία συνεργασία με την ΕΥΠ… Τους 37 μήνες που ήμουν Γενικός Γραμματέας του υπουργείου δεν έτυχε ούτε μια φορά να πω “καλημέρα” με στέλεχος της ΕΥΠ».

Συμβάσεις εκατομμυρίων με τις… εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας

Άνθρωπος «κλειδί» σε μία σειρά συμβάσεων που είχε υπογράψει επί των ημερών του η ΕΛ.ΑΣ με εταιρείες όπως η Krikel, ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας υποστήριξε στην κατάθεση του ότι δεν ήξερε ούτε καν τον νόμιμο εκπρόσωπό της!!! Αρκούσαν, σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας». Άρα, δεν χρειαζόταν καμία έρευνα για τις εταιρείες που έπαιρναν τα έργα, εκατομμυρίων ευρώ!!!

Ο κ. Τσουβάλας κατέθεσε ότι γνώρισε την εταιρεία Krikel επειδή είχε αναλάβει τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος TETRA. Όμως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεν γνώριζε τους νόμιμους εκπροσώπους της Krikel, πλην ενός τεχνικού συμβούλου!!! Και μόνο τον Γιάννη Λαβράνο γνώριζε, ως «έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιούταν στη Βρετανία… με ζητήματα εξοπλισμών», αρνούμενος ότι είχε αναπτύξει στενές σχέσεις μαζί του, παρότι ήταν καλεσμένος και παρευρέθηκε στη βάφτιση της κόρης του…

Πρόεδρος: Συναλλάσσεστε με μια εταιρεία Krikel και δεν ξέρετε ποιος είναι νόμιμος εκπρόσωπος;

Μάρτυρας: Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα.

Πρόεδρος: Ποιος ερχόταν; Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κάνα έγγραφο τότε!

Μάρτυρας: Εμφανίστηκε η εταιρεία. Την εγγύηση της εταιρείας της είχε η Sepura.

Πρόεδρος: Ποιος εμφανιζόταν για την εταιρεία; Ποιος διαπραγματευόταν τα προβλήματα;

Μάρτυρας: Υπήρχε ένας τεχνικός σύμβουλος, ο κ. Ντάλλας. Εμφανιζόταν στις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω αν εμφανιζόταν στην ΕΥΠ. Τους 37 μήνες που ήμουν γενικός γραμματέας του υπουργείου δεν έτυχε ούτε μια φορά να πω «καλημέρα» με στέλεχος της ΕΥΠ.

«Δεν μιλούσαμε με τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας που είχαμε κάνει σύμβαση!»

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως από την εταιρεία Krikel έγινε η προμήθεια για τους πομποδέκτες που ήταν συμβατοί με το σύστημα TETRA, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε ακούσει ποτέ για την εταιρεία Intellexa.

Εισαγγελέας: Ποιος ερχόταν από πλευράς Krikel να διαπραγματευτεί με την ελληνική αστυνομία;

Μάρτυρας: Ο κ. Ντάλλας, αλλά δεν μιλούσαμε εμείς με τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών. Δεν είχαμε ποτέ επαφές μαζί τους. Δεν μιλούσε ποτέ ο αρχηγός της αστυνομίας, ήλεγχαν εξονυχιστικά τις διαδικασίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Είχαν επιβάλλει πολλές φορές ρήτρες στην Krikel.

Εισαγγελέας: Τώρα το θεωρείτε μια καλή πρακτική αυτό; Το ότι δεν γνωρίζατε τους βασικούς που συνεργαζόταν η αστυνομία;

Μάρτυρας: Είναι κάτι που γινόταν πάντα.

Εισαγγελέας: Ο Λαβράνος σας έδωσε την αίσθηση του παρατρεχάμενου;

Μάρτυρας: Φαινόταν ότι είχε ένα ρόλο στη διαδικασία, στην παρουσίαση του συστήματος TETRA. Τότε εγώ δεν ήμουν αρχηγός.

Εισαγγελέας: Πώς σας συστήθηκε; Έμπορος όπλων; Τι είπε;

Μάρτυρας: Η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν πως ήταν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στη Βρετανία… με ζητήματα εξοπλισμών. Υπήρχαν εξωτερικά εχέγγυα ότι χαίρει κάποιας εκτίμησης, δεν τον είχα ρωτήσει προσωπικά.

Εισαγγελέας: Δεν είχατε ακούσει ποτέ το όνομα του Λαβράνου σε συνάρτηση με αυτό της Krikel; Τι έλεγαν στο υπουργείο; Η κυρία Γεροβασίλη δύο χρόνια ήταν εκεί και το είχε ακούσει, εσείς τόσα χρόνια τίποτα;

Μάρτυρας: Αυτήν αίσθηση είχε η ίδια… εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο να προσδιορίσω τέτοιο πράγμα.

Ο κ. Τσουβάλας κλήθηκε να απαντήσει και για τη σύμβαση που υπογράφηκε με την Krikel και αφορούσε τον Έβρο το 2020. «Στον Έβρο δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα. Σε επίπεδο εξοπλισμού άδειασαν οι αποθήκες της αστυνομίας που είχαν πληρότητα για 3-4 χρόνια. Ήταν μια έκτακτη κατάσταση που οδήγησε σε έκτακτες αποφάσεις. Το κλίμα τότε ήταν δύσκολο. Υπήρξαν έγγραφα προς το αρχηγείο της ΕΛΑΣ ότι όχι μόνο άκουγαν οι γείτονές μας τους ασύρματους της αστυνομίας, αλλά δέχθηκαν και παρεμβολές στα κινητά τους τηλέφωνα και νέκρωσαν» είπε ο μάρτυρας.

Καλεσμένος στη βάφτιση της κόρης του Γ. Λαβράνου ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήγατε στη Sepura και πήγατε στην Krikel;

Μάρτυρας: Αυτό εκτιμήθηκε υπηρεσιακά. Το αρχηγείο το έκανε αυτό και μάλιστα γι’ αυτή τη σύμβαση υπάρχουν δύο αποφάσεις υπουργού.

Υποστ. Κατηγορίας: Τα δημοσιεύματα λένε ο Λαβράνος δεν θα πήγαινε πουθενά χωρίς τον Τσουβάλα…

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει αυτό! Δεν είναι έτσι.

Υποστ. Κατηγοριας: Υπάρχει δημοσίευμα που έχει πάει στη βάφτιση της κόρης του…

Μάρτυρας: Πήγα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Με κάλεσε ο κ. Λαβράνος.

Εισαγγελέας: Εγώ όταν σας ρώτησα δεν το είπατε…

Μάρτυρας: Βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση κι έφυγα.

Υποστ. Κατηγορίας: Σας κάλεσε και νιώσατε την υποχρέωση να πάτε; Για ποιο λόγο αφού τον είχατε δει 2-3 φορές;

Μάρτυρας: Ήταν κι άλλοι άνθρωποι, δε νομίζω ότι ήταν όλοι από το οικογενειακό περιβάλλον…

Αστυνομική προστασία για τον Γιάννη Λαβράνο

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στην αστυνομική προστασία που είχε ο Γιάννης Λαβράνος. Ο μάρτυρας είπε πως υποθέτει ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος αιτήθηκε προστασίας και κρίθηκε αναγκαίο να λάβει. Καυστικότατο ήταν το σχόλιο του εισαγγελέα της έδρας, που απευθυνόμενος στον κ. Τσουβαλα είπε: «Ένας εισαγγελέας… όταν υπηρετούσα στην επαρχία κι εγώ… είχε μια δίκη με κατηγορούμενους από τη μαφία και του πετούσαν μπουκάλια στην έδρα. Ζήτησε συνοδεία για να τον πηγαίνει από το δικαστήριο στο σπίτι και του είπαν ότι δεν έχει προσωπικό η αστυνομία. Ο κ. Λαβράνος πώς είχε;».

Ο εισαγγελέας αντέδρασε ξανά όταν ο κ. Τσουβάλας επανέλαβε πως δεν έγινε due diligence στα φυσικά πρόσωπα για την Krikel γιατί υπήρχαν εγγυήσεις… από την πολιτική ηγεσία. Τότε, ο εισαγγελέας παρενέβη ξανά λέγοντας: «Με συγχωρείτε δηλαδή, θεωρείτε ότι η αστυνομική έρευνα για αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να γίνει γιατί ήταν εγκυρότερη η εγγύηση που έδινε η πολιτική ηγεσία;».

Πρόεδρος: Κυκλοφορούσε στους διαδρόμους ότι ο Λαβράνος ήταν πίσω από την Krikel, αυτό δεν ήταν ένδειξη να ερευνήσει η αστυνομία ποιοι βρίσκονται πίσω από την εταιρεία που συνεργάζονται;

Μάρτυρας: Δεν το γνώριζα εγώ. Δεν το σκέφτηκα…

Πρόεδρος: Μήπως δεν το σκεφτήκατε επειδή κάτι γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι κύριε πρόεδρε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είχε σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο κ. Τσουβάλας απάντησε:«Δεν είχα σχέσεις. Τον συνάντησα δυο-τρεις φορές όταν συνόδευσα τον υπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για θέματα προϋπολογισμού. Και μέσω γραμματείας μου έδωσε εντολή τρεις - τέσσερις φορές να εκπροσωπήσω τον πρωθυπουργό σε κάποια εκδήλωση, δεν είχα επαφή άλλη».

Πρόεδρος: Ποτέ αποστρατευθήκατε;

Μάρτυρας: Αποστρατεύτηκα μετά την πυρκαγιά στο Μάτι.

Πρόεδρος: Δεν σας έκανε εντύπωση που μετά αναβαθμιστήκατε;

Μάρτυρας: Αυτό έγινε από τον επόμενο πρωθυπουργό και αφού είχα απαλλαγεί μετά τις έγγραφες εξηγήσεις μου.

«Με χρησιμοποιούσαν ως κούριερ»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης ο οποίος περιέγραψε πως η εμπλοκή του με την Intellexa περιοριζόταν στην παραλαβή εγγράφων: «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ». Παρότι εμφανιζόταν επίσημα ως εκπρόσωπος, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά τυπικός και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή συμμετοχή. Όπως είπε, «η συνεργασία σταμάτησε όταν διάβασα τα νέα στο διαδίκτυο» και απέστειλε εξώδικα για να διακοπεί η σχέση.