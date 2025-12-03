Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι το δημόσιο σχολείο στενάζει και απαιτεί σοβαρές πολιτικές, όχι πρόχειρες λύσεις!

Σκληρή κριτική ασκούν οι εκπαιδευτικοί της «Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε» στις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, για την καθολική τοποθέτηση ντουλαπιών στα σχολεία.

Στο κείμενό τους οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «μεγάλες μεταρρυθμίσεις» παρεμβάσεις εντυπωσιασμού, την ώρα που τα σχολεία αντιμετωπίζουν χρόνια, σοβαρά και ουσιαστικά προβλήματα. Τονίζουν πως τα ντουλάπια μπορεί να διευκολύνουν ένα μικρό μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν τις μεγάλες και διαρκείς ελλείψεις: υποχρηματοδότηση, κενά σε προσωπικό, γηρασμένες και ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, αποσπασματικές επιμορφώσεις, ανεπαρκείς υποστηρικτικές δομές και προγράμματα χωρίς πραγματικό σχεδιασμό.

«Δεν είμαστε απέναντι στη δημιουργικότητα, είμαστε απέναντι στην κοροϊδία»

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά «Την ίδια στιγμή που εξαγγέλλονται ντουλάπια παντού, εμφανίζονται και άλλες «καινοτομίες»: εξοπλισμός υφαντικής και κεραμικής, σχολικοί λαχανόκηποι, «εμπλουτισμένα εργαστήρια» κάθε είδους. Χωρίς σαφές πρόγραμμα, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη, χωρίς εκπαιδευτικό σχεδιασμό, συχνά χωρίς καν χώρους για να στεγαστούν. Μπορεί όλα αυτά να μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο σε ένα σύγχρονο σχολείο, αλλά στην παρούσα φάση λειτουργούν ως βιτρίνα που κρύβει ότι πολλά τμήματα παραμένουν πολυπληθή. Όι υποστηρικτικές δομές λειτουργούν με ελλείψεις. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται αποσπασματικά. Τα σχολικά κτήρια «γερνούν» χωρίς σοβαρά έργα συντήρησης. Η καθημερινότητα της τάξης παραμένει φορτωμένη, εξαντλητική, γραφειοκρατική και ανεπαρκώς υποστηριγμένη».

Οι εκπαιδευτικοί καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εγκαταλείψει τις αποσπασματικές κινήσεις και να ανοίξει πραγματικό διάλογο με όσους βρίσκονται καθημερινά μέσα στις τάξεις. «Η εκπαίδευση έχει ανάγκη από ζωντανά, ασφαλή, λειτουργικά σχολεία στα οποία δε θα πέφτουν σοβάδες κάθε τρεις και λίγο ούτε θα μετατρέπονται σε «λίμνες» με τις πρώτες βροχές. Δεν είναι «ντουλάπι» για να κρύβει τα προβλήματά της. Είναι χώρος δημιουργίας, ανάπτυξης και δικαίωμα για όλα τα παιδιά και απαιτεί σοβαρές πολιτικές, όχι πρόχειρες λύσεις».

