Η λίστα με τις γιορτές πολιούχων που φέρνει χαμόγελα στους μαθητές για τριήμερη ξεκούραση από τα σχολικά καθήκοντα.

Λίγο πριν από το μεγάλο «λουκέτο» των Χριστουγέννων, αρκετοί μαθητές σε όλη τη χώρα θα απολαύσουν εμβόλιμες αργίες με κλειστά σχολεία που χαρίζουν απροσδόκητα τριήμερα. Οι γιορτές πολιούχων μέσα στον Δεκέμβριο διαμορφώνουν ένα «μωσαϊκό» τοπικών σχολικών αργιών, προσφέροντας μικρές ανάσες ξεκούρασης πριν από τις επίσημες διακοπές.

Στις 4 Δεκεμβρίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Δράμα, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Λυκόβρυση, Νέα Πέραμο και Αργυρούπολη, λόγω της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, ενώ παράλληλα αργία θα έχουν και οι μαθητές στην Καρδίτσα για τον Άγιο Σεραφείμ. Στις 5 Δεκεμβρίου, οι μαθητές της Καλύμνου κερδίζουν τριήμερο λόγω του εορτασμού του πολιούχου, Άγιο Σάββα.

Ακολουθεί άλλο ένα τριήμερο στις 12 Δεκεμβρίου για Πειραιά, Κέρκυρα, Μεσολόγγι και Κίσαμο, λόγω της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στις 15 Δεκεμβρίου αργία θα έχουν οι μαθητές σε Αγρίνιο, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και Πλατανιά Χανίων για τον Άγιο Ελευθέριο με ένα εξτρά τριήμερο, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου τα σχολεία της Ζακύνθου θα είναι κλειστά για τον Άγιο Διονύσιο.

Τα μικρά αυτά «σχολικά διαλείμματα» προετοιμάζουν τους μαθητές για το μεγάλο διάστημα των χριστουγεννιάτικων διακοπών, που ξεκινούν επίσημα μετά το σχόλασμα στις 23 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 7 Ιανουαρίου καθώς Πέμπτη 8 Γενάρη επιστρέφουν στα θρανία για την επανεκκίνηση των μαθημάτων.