Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών καλεί σε συσπερωση ώστε να μπλοκάρουν συλλογικά τις κυβερνητικές αλλαγές στο Λύκειο.

«Φουντώνει» η δυσαρέσκεια των μαθητών για τα προωθούμενα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο που αποτελούν όπως σημειώνουν προάγγελο «τριπλών πανελληνίων εξετάσεων σε Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.»

Σε ανακοίνωσή τους οι μαθητές μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αθήνας διαμηνύουν ότι οι μαθητές της Αττικής προχωρούν σε Παναττικό Συντονισμό στις 13 Δεκεμβρίου, οργανώνοντας δράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στην εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου. Στόχος είναι η συλλογική αντίδραση για ένα σχολείο δημιουργικό, ισότιμο και προσιτό σε όλους τους μαθητές, χωρίς εξεταστικά κέντρα που ευνοούν μόνο όσους έχουν τη δυνατότητα για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα.

Όπως τονίζουν οι μαθητές κύρια αιτήματά τους είναι η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Βάσης Εισαγωγής στη Γ’ Λυκείου, η άμεση χρηματοδότηση σχολείων με καθηγητές, υποδομές και μετακινήσεις καθώς και η υποστήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης αντί για δαπάνες σε ΝΑΤΟ, όπλα και πολυεθνικά συμφέροντα. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όλα τα 5μελή και 15μελή των σχολείων να συμμετάσχουν ενεργά στον συντονισμό, ώστε οι μαθητές να μπλοκάρουν συλλογικά τις κυβερνητικές αλλαγές στο Λύκειο.

Η ανακοίνωση των μαθητών για την κλιμάκωση των δράσεων για το Εθνικό Απολυτήριο

Δε θα δεχτούμε να είμαστε η γενιά που θα ζήσει Λύκειο με ΤΡΙΠΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ σε Α, Β, Γ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων και Βάση Εισαγωγής στην Γ Λυκείου. Να το ξεχάσουν! Είναι άδικο! Ήδη το σημερινό Λύκειο είναι ανυπόφορο και εξοντωτικό. Με αυτόν το νόμο δεν θα έχουμε ελεύθερο χρόνο ούτε να ανασάνουμε!

Παλεύουμε για να αλλάξει το σχολείο, να μορφώνει όλους του μαθητές και όχι να τα βγάζει πέρα μόνο όποιος έχει λεφτά για φροντιστήριο και ιδιαίτερα. Πώς θα τα βγάζουν πέρα οι γονείς μας οικονομικά με τριπλές πανελλαδικές; Δεν είναι λύση το σχολείο να γίνει ένα ατελείωτο εξεταστικό κέντρο, με μαθητές- παπαγάλους και ύλη απλά με SOS. Θέλουμε σχολείο δημιουργικό, όχι κέντρο εξεταστικό! Με δραστηριότητες, εκδρομές και σύγχρονα βιβλία που να μην κόβεσαι και από αυτά αν δεν έχουν λεφτά οι γονείς σου! Διεκδικούμε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ στα σχολεία μας εδώ και τώρα! Καθηγητές, αναβάθμιση των υποδομών, μετακίνηση. Τα λεφτά από την εργασία και τους φόρους των γονιών μας δεν τα δίνουν για τα σχολεία μας αλλά για τους πολέμους και τα όπλα του ΝΑΤΟ, σε εφοπλιστές, βιομηχάνους, τραπεζίτες, στα δικά τους σκάνδαλα και μίζες!

Τον νόμο για τις τριπλές πανελλαδικές τον έχουμε καθυστερήσει εδώ και 3 χρόνια με τους αγώνες μας. Θα το ξανακάνουμε! ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ. Γι’ αυτό καλούμε κάθε σχολείο, κάθε 5μελές τάξης, κάθε 15μελές, να συζητήσει, να κάνει συνέλευση και να αποφασίσει τη συμμετοχή στον Παναττικό Συντονισμό, το Σάββατο 13/12.