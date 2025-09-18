Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για μοντέλο Πανελληνίων στο Εθνικό Απολυτήριο και στις 3 τάξεις του Λυκείου.

Μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές του Λυκείου θα αξιολογούνται και θα εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, με τον σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Το νέο σύστημα θα αποτελέσει μετεξέλιξη του ισχύοντος τρόπου εισαγωγής με τις Πανελλήνιες ναι μεν να μην καταργούνται αλλά να αντικαθίστανται από τριπλές ενδοσχολικές εξετάσεις στα πρότυπα όμως των Πανελληνίων υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα καθορίζονται από τη βαθμολογία του απολυτηρίου που θα προκύπτει συνδυαστικά από την βαθμολογία και των τριών τάξεων του Λυκείου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει επικεντρωθεί στο σχεδιασμό των αξόνων του Εθνικού Απολυτηρίου με τις συζητήσεις να είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς πρόκειται για μια φιλόδοξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πανεθνικής εμβέλειας που χρήζει προσοχής καθώς πρέπει να διασφαλιστεί στο ακέραιο η αδιαβλητότητα του συστήματος όπως ακριβώς ισχύει και με τον θεσμό των Πανελληνίων.

Το νέο πρόσωπο των Πανελληνίων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, αλλάζει εκ βάθρων τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Λυκείου και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι παραδοσιακές Πανελλήνιες δεν θα καταργηθούν, αλλά θα μετεξελιχθούν σε τριπλές ενδοσχολικές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, οι οποίες θα διεξάγονται υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής. Η βαθμολογία του απολυτηρίου θα αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο εισαγωγής στα ΑΕΙ, με όλα τα γραπτά να ψηφιοποιούνται και να βαθμολογούνται από αξιολογητές στα πρότυπα των βαθμολογητών των Πανελληνίων.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τονίζουν στο Dnews ότι η φιλοσοφία του Εθνικού Απολυτηρίου θα δημιουργήσει μια νέα νοοτροπία στους μαθητές καθώς θα τους «δείξει» ένα διαφορετικό μονοπάτι για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο που δεν εστιάζει αποκλειστικά στις εξετάσεις, αλλά επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, γνώσης και αυτογνωσίας. Βασικό πρόταγμα θα είναι η μετατόπιση ταπό την εξετασιοκεντρική προσέγγιση, στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας. Χαρακτηριστικά προς αυτή την κατεύθυνση και τα λόγια της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη ότι «Η εφαρμογή του εθνικού απολυτηρίου δεν είναι απλά μία μεταρρύθμιση. Είναι στρατηγική επιλογή με ορίζοντα και συνέχεια. Ένα έργο που ενώνει το σχολείο με την κοινωνία και χτίζει το μέλλον των νέων με σταθερά θεμέλια».

Το σενάριο της κατάργησης των Πανελληνίων διαψεύστηκε και επίσημα από την υπουργό σε σημερινή της συνέντευξη στον ALPHA. Όπως τόνισε «δεν είναι δίκαιο η προσπάθεια ενός μαθητή να κρίνεται αποκλειστικά σε 3 ώρες εξετάσεων, γι' αυτό και προκρίνεται η θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Στόχος είναι με τη μεταρρύθμιση που θα γίνει να έχει το Λύκειο ρόλο στο μέλλον των μαθητών. Από το 2029 θα προσμετρώνται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου.»

Στο κατώφλι οι τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις

Αυτή της η αναφορά στους βαθμούς των τριών τάξεων του Λυκείου είναι το «κλειδί» της αλλαγής που θα δομηθεί το Εθνικό Απολυτήριο. Με το προωθούμενο πλαίσιο, οι μαθητές δεν θα εξετάζονται άπαξ σε μια εξεταστική διαδικασία των 4 μαθημάτων – όπως συμβαίνει σήμερα με τις Πανελλήνιες – αλλά σε τρεις διαφορετικές φάσεις ήτοι στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς από τρεις τάξεις του Λυκείου. Έτσι, η αξιολόγηση θα είναι πιο αντιπροσωπευτική των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ενώ ο ψηφιακός φάκελος θα αποτυπώνει τη συνολική πορεία τους στο Λύκειο. Με απλά λόγια οι προαγωγικές αναβαθμίζονται στα πρότυπα των Πανελληνίων με ενισχυμένο ρόλο στην θεματοδοσία για την Τράπεζα Θεμάτων. Η νέα δομή επιχειρεί επίσης να περιορίσει το άγχος της «μίας και μοναδικής εξέτασης» και να καλλιεργήσει μια πιο σταθερή σχέση με τη μελέτη και την προσπάθεια. Μάλιστα όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, μέσω αυτής της μεταρρύθμισης προωθείται και εξασφαλίζεται μια πιο δίκαιη και αξιοκρατική διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που θα βασίζεται τόσο στη συνέπεια των μαθητών όσο και στην ανεξάρτητη εποπτεία της αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σχέδια για τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι καινούργια καθώς έχουν διατυπωθεί και περιγραφεί χωρίς όμως να ορίζονται με αυτόν τον τρόπο. Εξαρχής η μαθητική κοινότητα παρακολουθεί διστακτικά και σε στάση αναμονής τα υπουργικά σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο όμως πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά για τις τριπλές πανελλαδικές οι ενστάσεις έχουν ξεκινήσει και μάλιστα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Οι μαθητές προειδοποιούν: «Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες»

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθηνών ότι «τις πρώτες εβδομάδες του σχολείου εκλέγουμε αγωνιστές και αγωνίστριες στα μαθητικά μας συμβούλια, που θα οργανώσουν και θα συντονίσουν τους αγώνες μας με πολλές και νέες Συντονιστικές Επιτροπές, για να μπλοκάρουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για το Εθνικό Απολυτήριο. Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες που όλο λένε πως θα το φέρουν και όλο το εμποδίζουμε!»