Παιδεία

Με το «καλημέρα» οι μαθητές προειδοποιούν για μπλόκο στο Εθνικό Απολυτήριο - «Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες»

Με το «καλημέρα» οι μαθητές προειδοποιούν για μπλόκο στο Εθνικό Απολυτήριο - «Ούτε σκέψη για τριπλές Πανελλήνιες»
Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία και δηλώνουν έτοιμοι για διεκδικήσεις των αιτημάτων τους για τα κενά στα σχολεία αλλά και για απόρριψη κάθε σχεδίου για Εθνικό Απολυτήριο.

Με προβλήματα, παράπονα, κενά στα σχολεία και την Ειδική Αγωγή σε συνθήκες υπό κατάρρευση χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για θέσπιση σε βάθος τετραετίας του Εθνικού Απολυτηρίου και τις απαράδεκτες ελλείψεις που για ακόμη μια χρονιά δήλωσαν παρών στα σχολεία παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Παιδείας για σχολεία πανέτοιμα, στελεχώμενα και ανακαινισμένα για να υποδεχθούν τους μαθητές, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας σε ανακοίνωσή της δείχνει το πλαίσιο των φετινών μαθητικών διεκδικήσεων με την ευχή «Καλή Αγωνιστική Σχολική Χρονιά!»

Οι μαθητές «αδειάζουν» το υπουργικό αφήγημα για το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς και με αιχμηρό τρόπο εκθέτουν τις χαμένες χιλιάδες διδακτικές ώρες που φέρνουν τα κενά στα σχολεία. Η κατάσταση περιπλέκεται με τις προβληματικές σχολικές υποδομές και τις προκάτ αίθουσες. Όπως τονίζουν «είμαστε σε ετοιμότητα από το «πρώτο κουδούνι»! Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να καλυφθούν γρήγορα τα κενά καθηγητών στα σχολεία μας. Να μην περάσει καμία συγχώνευση τμημάτων, να μην καταργηθεί καμία ειδικότητα στα ΕΠΑΛ! Διεκδικούμε ασφαλείς και καλές σχολικές υποδομές, ασφαλή επιστροφή μας στα σχολεία! Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης. Κάθε χρόνο ακούμε για “αλλαγές” και μέτρα που παίρνονται και όμως το σχολείο μας κάθε χρόνο ανοίγει χειρότερο από την προηγούμενη χρονιά!».

«Πάνω από 15.000 κενά στα σχολεία σε όλη τη χώρα, συγχωνεύσεις και ελάχιστες μπογιατισμένες αντί για ασφαλείς υποδομές μας περιμένουν, όσο μας έχουν πρήξει στο να διαφημίζουν ότι “όλα θα είναι τέλεια” lol! Όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχουν παρθεί μέτρα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, σε πολλά σχολεία τα μαθήματα γίνονται σε κοντέινερ, ταβάνια πέφτουν στα κεφάλια μας και η θέρμανση “παίζεται” ανάλογα τη μέρα.»

Μάλιστα απορρίπτουν κάθε είδους συζήτηση περί Εθνικού Απολυτηρίου τονίζοντας ότι «μας ζητάνε ακόμα και 25.000 ευρώ δίδακτρα για όσους τα έχουν στα πρώτα Κολέγια που βαφτίστηκαν Πανεπιστήμια ή θέλουν να δίνουμε Τριπλές Πανελλήνιες μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου που όλο λένε πως θα το φέρουν και όλο το εμποδίζουμε! Φοβερές επιλογές σπουδών για όσους δεν έχουν να τα σκάσουν, δηλαδή για την τεράστια πλειοψηφία!»

Το αντιπολεμικό μήνυμα και η στήριξη στη Γάζα

Με σύνθημα το «70% αύξηση στις πολεμικές δαπάνες και 2,5% αύξηση στην Παιδεία!» οι μαθητές κατακεραυνώνουν τις κυβερνητικές επιλογές και στέλνουν ηχηρό μήνυμα υποστήριξης στη Γάζα. « Όσο τα σχολεία μας είναι έτσι, η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει εκατομμύρια καθημερινά για να συμμετέχει στον πόλεμο μαζί με ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ, για τα συμφέροντα των λίγων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δε θέλουμε η χώρα μας να συμμετέχει στα πολεμικά σχέδια και εγκλήματα και να γινόμαστε και εμείς στόχος αντιποίνων! Δεν αντέχουμε η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας! Ξέρουμε καλά πως η θέση μας είναι μία: Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά! Οι μαθητές στέλνουμε το πιο δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα, με κάθε τρόπο θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και στο πιο δίκαιο αίτημα: Να έχει τη δική του πατρίδα στο δικό του κράτος! Η χώρα μας να μην έχει καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ Σε κάθε σχολείο, από την πρώτη στιγμή οργανώνουμε δράσεις για να εκφράσουμε την καταδίκη της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Φτιάχνουμε πανό, βάζουμε στο προαύλιο τις τσάντες μας, γράφουμε συνθήματα, φτιάχνουμε στένσιλ, οργανώνουμε καλλιτεχνική δημιουργία.»

Τα αιτήματα της νέας χρονιάς και η απόρριψη του Εθνικού Απολυτηρίου

Τονίζουν πως φέτος διεκδικούν και θα αγωνιστούν δυναμικά για να καλυφθούν εδώ και τώρα τα κενά εκπαιδευτικών, να καταργηθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων αλλά και η Τράπεζα Θεμάτων και η ΕΒΕ. Απαιτούν αντισεισμικό και αντιπλημμυρικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία, δωρεάν κανονική ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα, να μην καταργηθούν ειδικότητες στα ΕΠΑΛ αλλά και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια τους. Παράλληλα προειδοποιούν τους διευθυντές να μην προχωρήσουν σε « αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!»

Τέλος προαναγγέλουν ότι «τις πρώτες εβδομάδες εκλέγουμε αγωνιστές και αγωνίστριες στα μαθητικά μας συμβούλια, που θα οργανώσουν και θα συντονίσουν τους αγώνες μας με πολλές και νέες Συντονιστικές Επιτροπές, για να ακούγεται δυνατά η φωνή μας σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, που θα μπουν μπροστά για τα καθημερινά προβλήματα του σχολείου, για να μπλοκάρουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για το Εθνικό Απολυτήριο, για να γίνει πράξη η αλληλεγγύη ανάμεσά μας! Για να ακούγεται η αλήθεια, να δυναμώσει η συλλογικότητα, το “ένας για όλους και όλοι για έναν”. Για να μη περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης να εμφανίζει όποιον αγωνίζεται ως εγκληματία και παραβάτη για να μας καταστέλλει και να μας τρομοκρατεί πιο εύκολα!»

