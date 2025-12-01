Το Κίεβο δεν θα δεχθεί παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Οι Ουκρανοί είπαν στους Αμερικανούς ότι δεν θα δεχθούν την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, πόσο μάλλον τη νομιμοποίηση της ρωσικής κατοχής σε περιοχές τους, δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Είπαμε στους Αμερικανούς ότι είναι απαράδεκτο η Ρωσία να συνεχίσει την κατοχή εδαφών μας και μετά να απαιτήσει να της παραχωρήσουμε νομιμότητα», δήλωσε στο Al Jazeera ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ.

«Η παραχώρηση εδαφών μας σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον το διεθνές δίκαιο και πως η όποια πλευρά μπορεί να ασκήσει βία για να καταργήσει την κυριαρχία μιας άλλης πλευράς», τόνισε. Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν ένα «ευαίσθητο» θέμα στις συνομιλίες, διότι «επιδιώκουμε την ασφάλεια τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την Ουκρανία», υπογράμμισε ο Ουμέροφ.

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη για πραγματικό διαπραγματευτικό σχήμα, οι επικείμενες συνομιλίες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες», συμπλήρωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και πρόσθεσε ότι η Μόσχα πιστεύει πως η συνέχιση του πολέμου έχει μικρότερο κόστος από τον τερματισμό του.

Νωρίτερα σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι και μαζί συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως προτεραιότητα του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις είναι η διατήρηση της κυριαρχίας και η διασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας. Οι διαφωνίες για το εδαφικό παραμένουν οι πιο περίπλοκες, αναγνώρισε.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία. Την Κυριακή, ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία είχαν συνομιλίες στη Φλόριντα. Στη συνέχεια ο Γουίτκοφ αναχώρησε για τη Μόσχα, όπου αύριο, Τρίτη, θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν τόνισε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.