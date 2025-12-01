Δεν θα γίνει ευθανασία στο λιοντάρι, ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος.

Ένας 19χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχικής υγείας, βρήκε φριχτό θάνατο όταν παραβίασε τον φράχτη ασφαλείας ζωολογικού κήπου στη Βραζιλία, με συνέπεια να τον κατασπαράξει λιοντάρι.

Ο Γκέρσον ντε Μέλο Ματσάδο επισκέφθηκε τον ζωολογικό κήπο Arruda Camara στην πόλη Ζοάο Πεσόα την Κυριακή. Κάποια στιγμή, σκαρφάλωσε στον ύψους 6 μέτρων τοίχο, πέρασε τον φράχτη ασφαλείας και άρχισε να κατεβαίνει ένα δέντρο που βρίσκεται μέσα στον χώρο φύλαξης λέαινας.

Μόλις τον εντόπισε το ζώο, έσπευσε προς το μέρος του, τον άρπαξε, τον έριξε στο έδαφος και τον κατασπάραξε, όπως φαίνεται σε βίντεο με σκληρές εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media. «Τον έπιασε», φώναζαν έντρομοι άλλοι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου.

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, υπάλληλος των κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, δήλωσε ότι επί οχτώ χρόνια συνόδευε τον Ματσάδο, ενώ λάμβανε φροντίδα από ιδρύματα. Η μητέρα του και οι παππούδες του είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, όμως οι κρατικοί ψυχίατροι εκτιμούσαν ότι ο νεαρός είχε «προβλήματα συμπεριφοράς», σημείωσε. «Θα έπρεπε να λαμβάνει θεραπεία», τόνισε η ίδια.

Σε άλλες δηλώσεις, η Ολιβέιρα ανέφερε πως ο Ματσάδο ονειρευόταν να γίνει εκπαιδευτής λιονταριών και κάποτε παραβίασε φράχτη αεροδρομίου και κρύφτηκε στις ρόδες αεροπλάνου, πιστεύοντας ότι θα ταξίδευε στην Αφρική.

Από τον ζωολογικό κήπο ανακοίνωσαν ότι ο χώρο έκλεισε έπειτα από το «εξαιρετικά λυπηρό» περιστατικό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και υπεραμύνθηκαν των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόζουν.

Επίσης, έκαναν γνωστό ότι ποτέ δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο να γίνει ευθανασία στη λέαινα, η οποία «δεν έχει δείξει επιθετική συμπεριφορά εκτός του πλαισίου αυτού του περιστατικού».

