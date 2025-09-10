Games
Παιδεία

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029
Η συζήτηση γύρω από το Εθνικό Απολυτήριο ξεκίνησε για τα καλά και όλα τα μάτια είναι στραμμένα στους άξονες που θα δομηθεί η αλλαγή με τελικό στόχο την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια.

Οι σημερινές δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για το πλαίσιο που εξετάζεται για την θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου επιβεβαίωσαν ότι ο θεσμός των Πανελληνίων βαίνει προς οριστική κατάργηση με ορίζοντα το 2029.

Μπορεί ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι «κανείς δεν συζητά για την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Είναι ένα αξιοκρατικό, αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που συζητάμε είναι το πώς θα αναδείξουμε το Λύκειο ως αυτοτελή θεσμό και όχι μόνο προθάλαμος του Πανεπιστημίου. Δεν είμαι έτοιμος να συζητήσω την κατάργηση των Πανελλαδικών σε 4 χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε το ότι το απολυτήριο Λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία» όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σχέδιο για την οριστική τους κατάργηση.

Δεδομένου ότι το Εθνικό Απολυτήριο εκτός απροόπτου θα πάρει σάρκα και οστά έχουν αρχίσει να γίνονται οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις και διεργασίες για το πώς θα δρομολογηθεί η
σταδιακή αντικατάσταση των πανελλαδικών εξετάσεων. Το σχεδιαζόμενο Νέο Λύκειο αποκτά πιο ουσιαστικό ρόλο και το μόνο σίγουρο είναι ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις Πανελλήνιες στο τέλος της Γ΄ Λυκείου.

Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Παιδεία

Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Παιδεία
Εθνικό Απολυτήριο: Πανελλήνιες τέλος από το 2029 – Έρχεται το νέο «διαβατήριο» για τα πανεπιστήμια

Παιδεία

Εθνικό Απολυτήριο: Πανελλήνιες τέλος από το 2029 – Έρχεται το νέο «διαβατήριο» για τα πανεπιστήμια

Παιδεία
Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προς απόσυρση οι Πανελλήνιες - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Παιδεία

Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προς απόσυρση οι Πανελλήνιες - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Παιδεία

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σήμερα στο MEGA η Σοφία Ζαχαράκη «ήδη έχουμε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο, και η αλήθεια είναι ότι πολλά κόμματα συναντήθηκαν στο ότι το λύκειο δεν θα πρέπει να είναι πια μόνο προθάλαμος για τις πανελλαδικές. Η Γ λυκείου να είναι κενή για τις Πανελλήνιες γιατί είναι η προετοιμασία για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Θέλαμε να μιλήσουμε για ένα δυνατό απολυτήριο, που σημαίνει ότι κάθε τάξη μετράει, που σημαίνει ότι όταν φτάσουμε στην δομή του οι προτάσεις είναι στο να μετράει ο βαθμός κάθε τάξης ξεχωριστά με διαβάθμιση από την Α έως την Γ Λυκείου. Και βέβαια το να μπορεί να βρεθεί ο τρόπος έτσι ώστε με τα νέα βιβλία, τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους να ελπίσουμε ότι με ένα πιο δυνατό εθνικό απολυτήριο – όπου μέσα θα έχει και εάν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπως και ένα πιστοποιητικό πληροφορικής. Δεν μιλάμε αυτή την στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών».

Όλα δείχνουν τη στόχευση στη δημιουργία ενός ισχυρού τίτλου σπουδών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με προμετωπίδα το Εθνικό Απολυτήριο και αξιολογικές δικλείδες η πρόσβαση στα πανεπιστήμια απαγκιστρώνεται από την παραδοσιακή εξέταση τεσσάρων μαθημάτων σε τέσσερα τρίωρα. Η ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαιώνει την πρόθεση επανεξέτασης και ριζικής αναθεώρησης ενός θεσμού που για δεκαετίες θεωρείται ακλόνητος. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο αν θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες αλλά πότε και με ποια διαδικασία θα υποκατασταθούν ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισοτιμία και η αδιαβλητότητα του συστήματος για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Mάλιστα και ο Νίκος Παπαϊωάννου υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχετική ερώτηση για το Εθνικό Απολυτήριο επιβεβαίωσε την αλλαγή των Πανελληνίων λέγοντας ότι «η διαδικασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ θα είναι διαφορετική, δεν θα είναι με τη μορφή των πανελλαδικών όπως είναι σήμερα»

Το μεγάλο στοίχημα του Εθνικού Απολυτηρίου

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει η η τελική βαθμολογία του Εθνικού Απολυτηρίου να διαμορφώνεται μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, σε βασικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Οικονομία, Έκθεση). Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην Β και στην Γ Λυκείου με αντίστοιχη ποσόστωση που θα καθορίζει και θα διαμορφώνει τον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από δύο βασικούς παράγοντες. Τη διακομματική συναίνεση, ώστε να μην αλλάξει το πλαίσιο με κάθε νέα κυβέρνηση. Την ουσιαστική εφαρμογή στην τάξη, ώστε οι μαθητές να μη νιώσουν ότι απλώς προστίθενται νέες πιέσεις στις ήδη φορτωμένες σχολικές τους υποχρεώσεις.

Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο μόλις ξεκίνησε, ωστόσο η κατεύθυνση είναι σαφής: οι Πανελλήνιες, όπως τις γνωρίζουμε, οδεύουν προς το τέλος τους από το 2029.

Έρχονται ριζικές αλλαγές στο Λύκειο: Τα σχέδια για Εθνικό Απολυτήριο και IB

Παιδεία

Έρχονται ριζικές αλλαγές στο Λύκειο: Τα σχέδια για Εθνικό Απολυτήριο και IB

Παιδεία
Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Από το 1555 στο 1566 και το my1521: Τρεις τετραψήφιοι αριθμοί αλλάζουν την καθημερινότητα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Quiz time στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Οικονομία

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Quiz time στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Οικονομία
Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Παιδεία

Σε τροχιά Εθνικού Απολυτηρίου - Τα κυβερνητικά σχέδια για το Νέο Λύκειο

Παιδεία
Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - Οι άδειες των δικαστικών υπαλλήλων

Οικονομία

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - Οι άδειες των δικαστικών υπαλλήλων

Οικονομία
Εθνικό Απολυτήριο: Πανελλήνιες τέλος από το 2029 – Έρχεται το νέο «διαβατήριο» για τα πανεπιστήμια

Παιδεία

Εθνικό Απολυτήριο: Πανελλήνιες τέλος από το 2029 – Έρχεται το νέο «διαβατήριο» για τα πανεπιστήμια

Παιδεία

9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

ienergeia.gr

9ο Ενεργειακό Φόρουμ SEEF2025: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ηγέτης στον ευρωπαϊκό και διατλαντικό ενεργειακό χάρτη

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

healthstat.gr

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) "…We pledge that no one will be left behind…"

ienergeia.gr

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

healthstat.gr

Τσιάρας: Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ με τους περιφερειάρχες για τις ζωονόσους

healthstat.gr
Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

healthstat.gr

Lundbeck: Επιλέγει τη Swixx ως βασικό συνεργάτη σε μια μετασχηματιστική πολυπεριφερειακή συμφωνία

healthstat.gr
Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

healthstat.gr

Ανακαλούνται επικίνδυνα κουκλάκια LABUBU – Πωλούνται μέσω SHEIN

healthstat.gr