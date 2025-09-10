Εθνικό Απολυτήριο: «Κλειδώνει» η κατάργηση των Πανελληνίων από το 2029

Η συζήτηση γύρω από το Εθνικό Απολυτήριο ξεκίνησε για τα καλά και όλα τα μάτια είναι στραμμένα στους άξονες που θα δομηθεί η αλλαγή με τελικό στόχο την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια.

Οι σημερινές δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για το πλαίσιο που εξετάζεται για την θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου επιβεβαίωσαν ότι ο θεσμός των Πανελληνίων βαίνει προς οριστική κατάργηση με ορίζοντα το 2029.

Μπορεί ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ να είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι «κανείς δεν συζητά για την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Είναι ένα αξιοκρατικό, αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που συζητάμε είναι το πώς θα αναδείξουμε το Λύκειο ως αυτοτελή θεσμό και όχι μόνο προθάλαμος του Πανεπιστημίου. Δεν είμαι έτοιμος να συζητήσω την κατάργηση των Πανελλαδικών σε 4 χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε το ότι το απολυτήριο Λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία» όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σχέδιο για την οριστική τους κατάργηση.

Δεδομένου ότι το Εθνικό Απολυτήριο εκτός απροόπτου θα πάρει σάρκα και οστά έχουν αρχίσει να γίνονται οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις και διεργασίες για το πώς θα δρομολογηθεί η

σταδιακή αντικατάσταση των πανελλαδικών εξετάσεων. Το σχεδιαζόμενο Νέο Λύκειο αποκτά πιο ουσιαστικό ρόλο και το μόνο σίγουρο είναι ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν θα εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις Πανελλήνιες στο τέλος της Γ΄ Λυκείου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σήμερα στο MEGA η Σοφία Ζαχαράκη «ήδη έχουμε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο, και η αλήθεια είναι ότι πολλά κόμματα συναντήθηκαν στο ότι το λύκειο δεν θα πρέπει να είναι πια μόνο προθάλαμος για τις πανελλαδικές. Η Γ λυκείου να είναι κενή για τις Πανελλήνιες γιατί είναι η προετοιμασία για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Θέλαμε να μιλήσουμε για ένα δυνατό απολυτήριο, που σημαίνει ότι κάθε τάξη μετράει, που σημαίνει ότι όταν φτάσουμε στην δομή του οι προτάσεις είναι στο να μετράει ο βαθμός κάθε τάξης ξεχωριστά με διαβάθμιση από την Α έως την Γ Λυκείου. Και βέβαια το να μπορεί να βρεθεί ο τρόπος έτσι ώστε με τα νέα βιβλία, τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους να ελπίσουμε ότι με ένα πιο δυνατό εθνικό απολυτήριο – όπου μέσα θα έχει και εάν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπως και ένα πιστοποιητικό πληροφορικής. Δεν μιλάμε αυτή την στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών».

Όλα δείχνουν τη στόχευση στη δημιουργία ενός ισχυρού τίτλου σπουδών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με προμετωπίδα το Εθνικό Απολυτήριο και αξιολογικές δικλείδες η πρόσβαση στα πανεπιστήμια απαγκιστρώνεται από την παραδοσιακή εξέταση τεσσάρων μαθημάτων σε τέσσερα τρίωρα. Η ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαιώνει την πρόθεση επανεξέτασης και ριζικής αναθεώρησης ενός θεσμού που για δεκαετίες θεωρείται ακλόνητος. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο αν θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες αλλά πότε και με ποια διαδικασία θα υποκατασταθούν ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισοτιμία και η αδιαβλητότητα του συστήματος για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Mάλιστα και ο Νίκος Παπαϊωάννου υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχετική ερώτηση για το Εθνικό Απολυτήριο επιβεβαίωσε την αλλαγή των Πανελληνίων λέγοντας ότι «η διαδικασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ θα είναι διαφορετική, δεν θα είναι με τη μορφή των πανελλαδικών όπως είναι σήμερα»

Το μεγάλο στοίχημα του Εθνικού Απολυτηρίου

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει η η τελική βαθμολογία του Εθνικού Απολυτηρίου να διαμορφώνεται μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, σε βασικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Οικονομία, Έκθεση). Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην Β και στην Γ Λυκείου με αντίστοιχη ποσόστωση που θα καθορίζει και θα διαμορφώνει τον τελικό βαθμό απολυτηρίου.

Η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από δύο βασικούς παράγοντες. Τη διακομματική συναίνεση, ώστε να μην αλλάξει το πλαίσιο με κάθε νέα κυβέρνηση. Την ουσιαστική εφαρμογή στην τάξη, ώστε οι μαθητές να μη νιώσουν ότι απλώς προστίθενται νέες πιέσεις στις ήδη φορτωμένες σχολικές τους υποχρεώσεις.

Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο μόλις ξεκίνησε, ωστόσο η κατεύθυνση είναι σαφής: οι Πανελλήνιες, όπως τις γνωρίζουμε, οδεύουν προς το τέλος τους από το 2029.