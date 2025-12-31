Η ΔΥΠΑ ξεκινά νομικές ενέργειες κατά δήθεν προγράμματος κατάρτισης.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ενημερώνει υπεύθυνα τους πολίτες ότι πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, τα οποία επικαλούνται το όνομα του Οργανισμού και παρουσιάζουν δήθεν προγράμματα κατάρτισης με οικονομικά οφέλη, δεν αποτελούν επίσημες ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε επίσημη ανακοίνωση τονίζει ότι ούτε έχει εγκρίνει ή ανακοινώσει πρόγραμμα με τους όρους, τις διαδικασίες ή τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται.

Ειδικότερα αναφέρει: «Η ΔΥΠΑ ουδεμία συνεργασία έχει με φορέα που αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα (υπό την επωνυμία Eurotraining), ούτε έχει εγκρίνει ή ανακοινώσει πρόγραμμα με τους όρους, τις διαδικασίες ή τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται παραπλανητικά στο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης έχει ήδη δώσει εντολή στις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες της για τη διερεύνηση κάθε νόμιμης ενέργειας, προκειμένου να προστατευτεί το κύρος του Οργανισμού και να αποτραπούν φαινόμενα παραπληροφόρησης των πολιτών.

Όλα τα προγράμματα της ΔΥΠΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, σαφή και αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής και αυστηρή τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Κάθε επίσημο πρόγραμμα συνοδεύεται από αναλυτική δημόσια πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και στα προβλεπόμενα θεσμικά πληροφοριακά συστήματα.

Η ΔΥΠΑ εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών στην ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης της πληροφόρησης που αφορά προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, ιδίως όταν αυτή δεν προέρχεται από επίσημες πηγές και τους καλεί να αποφεύγουν την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων μέσω τρίτων ιστοσελίδων ή φορέων που επικαλούνται την Υπηρεσία, χωρίς επίσημη τεκμηρίωση προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ εργάζονται καθημερινά για την ενίσχυση της απασχόλησης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη στήριξη ανέργων και εργαζομένων, μέσα από αξιόπιστα, ποιοτικά και θεσμικά κατοχυρωμένα προγράμματα.

Η έγκυρη ενημέρωση, η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών από φαινόμενα παραπληροφόρησης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Για κάθε επίσημη πληροφορία, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ».