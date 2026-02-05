«Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα του κ. Λαζαρίδη…» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται στη Βουλή η αντιπαράθεση για την τραγωδία στη Χίο. Νέες φωτιές άναψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος κάλεσε την αντιπολίτευση να απαντήσει «αν είναι με τους δολιοφθορείς διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο;».

Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, που κατήγγειλε τον Μακάριο Λαζαρίδη για παραποίηση της αλήθειας. « Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα του κ. Λαζαρίδη…Εμείς τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας κι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους», τόνισε.

«Φτιάχνετε μια κοινωνία μίσους», είπε απευθυνόμενη στα γαλάζια έδρανα η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς,Πέτη Πέρκα, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας έκανε λόγο για «χυδαίο λαϊκισμό που δηλητηριάζει την συζήτηση στο Κοινοβούλιο», χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Μακάριο Λαζαριδη ,«τσιράκι του Μητσοτάκη».