Το Μεσολόγγι γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο και προσκαλεί τους μαθητές όλης της χώρας να γνωρίσουν την ένδοξη ιστορία του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου (1826-2026), το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα σχολεία όλων των βαθμίδων να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στην πόλη του Μεσολογγίου.

Η Ηρωική Έξοδος αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και σύμβολο αυτοθυσίας, ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Η πολιορκία και η επακόλουθη Έξοδος των Μεσολογγιτών τον Απρίλιο του 1826 συγκλόνισαν την Ελλάδα και την Ευρώπη, εμπνέοντας ποιητές, ζωγράφους και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο. Το Μεσολόγγι αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο της υπέρτατης προσφοράς για την πατρίδα και την ελευθερία, και η μνήμη του γεγονότος παραμένει αναπόσπαστο μέρος της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής παιδείας.

Οι σχολικές μονάδες ενθαρρύνονται να οργανώσουν επισκέψεις με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν:

Την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και τα ιστορικά της τοπωνύμια

Την ιστορία και τα γεγονότα της Ηρωικής Εξόδου

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου μέσα από αυτή την εκδρομή, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ιστορία μέσα από την ανακάλυψη της πόλης και των μνημείων της, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για την πολιτιστική κληρονομιά και την εθνική συνείδηση.