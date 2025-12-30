Ποιοι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία στις 8 Γενάρη, οι εξαιρέσεις και η εξτρά μέρα διακοπών.

Μετά τα Χριστούγεννα 2025, οι μαθητές αδημονούν για την έλευση της Πρωτοχρονιάς και παράλληλα απολαμβάνουν δεόντως τις διακοπές με κλειστά σχολεία καθώς για σχεδόν δεκαέξι μέρες θα μείνουν εκτός θρανίων και διαβασμάτων. Από την Τετάρτη 24 Δεκέμβρη οι μαθητές όλων των βαθμίδων κινούνται σε ρυθμούς χριστουγεννιάτικων διακοπών και γιορτινής ανάπαυλας με την επιστροφή στα θρανία για το νέο έτος να έχει «κλειδώσει» για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Παραδοσιακά, μετά την γιορτή του Αγίου Ιωάννη ήτοι στις 7 του μήνα, οι μαθητές θα ολοκληρώσουν την χριστουγεννιάτικη αποχή από τα μαθήματα και θα επιστρέψουν στη γνώριμη σχολική ρουτίνα με τον Γενάρη να κυλά χωρίς καμία οριζόντια σχολική αργία που θα δώσει την ευκαιρία για καθισιό. Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές των περιοχών με πολιούχο Άγιο να γιορτάζει τον πρώτο μήνα του έτους. Για αυτούς αν και εφόσον η ημερομηνία γιορτής «πέφτει» εργάσιμη προβλέπεται τουλάχιστον μια μέρα χωρίς μαθήματα ενώ αν προκύψει εορτασμός Δευτέρα ή Παρασκευή τότε το τριήμερο δώρο συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο θα είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο.

Για ποιους μαθητές θα χτυπήσει το κουδούνι της επιστροφής στα θρανία μετά τις 8 Ιανουαρίου

Ωστόσο, οι μαθητές της Καστοριάς όπως όλα δείχνουν θα απολαύσουν μια επιπλέον μέρα ξεκούρασης με κλειστά σχολεία, καθώς στις 8 Ιανουαρίου γιορτάζονται τα παραδοσιακά «Ραγκουτσάρια», το φημισμένο καρναβάλι της περιοχής. Η αργία αυτή αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα η επιστροφή στα σχολεία να μετατίθεται για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Αν δοθεί και δεύτερη ημέρα αργίας, όπως συνέβη πέρσι, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Τα «Ραγκουτσάρια» είναι ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην πόλη της Καστοριάς. Η καρδιά των εορτασμών είναι τα «μπουλούκια» και οι ορχήστρες χάλκινων πνευστών και κρουστών που γεμίζουν τους δρόμους με μουσική και χορό, ενώ ντόπιοι και επισκέπτες συμμετέχουν στο καρναβάλι μεταμφιεσμένοι. Οι μαθητές έχουν ξεχωριστή θέση στη μεγάλη παρέλαση, συνδυάζοντας παράδοση, πολιτισμό και ψυχαγωγία.

Έτσι, η επιστροφή στα θρανία μετά τις γιορτές θα γίνει σταδιακά για τους μαθητές όλης της χώρας, με την Καστοριά να κρατά ζωντανή την τοπική παράδοση και να χαρίζει λίγες επιπλέον μέρες ξεκούρασης στους μαθητές της.