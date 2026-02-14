Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: Πού θα σημειωθούν οι περισσότερες βροχές.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική Μακεδονία αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ κατά τόπους θα ενταθούν.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευννοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια τοπικά 7 και στην Κρήτη πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και από αργά το βράδυ στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.