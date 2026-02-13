Η μία κακοκαιρία μετά την άλλη φαίνεται να έρχεται σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του σήμερα και το Σαββατοκύριακο θα πάρουμε μία ανάσα, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, περιορίζονται οι βροχές και περιμένουμε ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από τις αρχές της άλλης εβδομάδας.

Σήμερα Παρασκευή, ενώ ο καιρός ξεκινάει έντονα άστατος, στις περισσότερες περιοχές, σιγά σιγά και προς το μεσημέρι και απόγευμα, τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν προς τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και λιγότερο τη βόρεια χώρα. Θα έχουμε ανοίγματα στον καιρό καθώς πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι ενισχυμένοι στα νότια θαλάσσια τμήματα έως και 8 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες είναι καλές, ενώ το μεσημέρι θα φθάσει έως και 17 βαθμούς Κελσίου ενώ το Σάββατο θα φθάσει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, μέχρι και το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να συναντήσουμε λίγες τοπικές βροχές ενώ μετά το μεσημέρι εκτιμάται οτι θα υπάρχουν και ανοίγματα στον ουράνιο θόλο και πιο βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Ο άνεμος ενισχυμένος στα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός κατά περιόδους για το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας ενώ κοντά στο βράδυ περιμένουμε κάποια ανοίγματα. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι έως και 14 βαθμούς Κελσίου.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα εκτονωθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ίσως έχουν ένταση τα φαινόμενα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο Σάββατο, η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα επικρατήσουν συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα.

Προς τα ανατολικά και νότια τμήματα ο καιρός θα είναι σαφώς καλύτερος, με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και ταυτόχρονα υψηλές θερμοκρασίες.

Έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κινηθεί πιο βόρεια μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα η ανατολική και νότια χώρα να ζήσουν ένα προχωρημένο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο. Προς τα δυτικά και βόρεια θα δούμε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Αύριο από το απόγευμα και στη συνέχεια και κυρίως την Κυριακή, θα λάβει χώρα στην περιοχή μας ένα σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα σηκώσει και αφρικανική σκόνη, με αποτέλεσμα αυτές οι ποσότητες, σιγά σιγά, να μετατοπιστούν πιο ανατολικά και να απασχολήσουν μεγάλο τμήμα της χώρας μας, κυρίως όμως τα ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Επομένως οι βροχές του Σαββατοκύριακου θα είναι λασποβροχές γιατί θα περιέχουν συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Την Κυριακή, οι βροχές είναι κάπως περισσότερες. Θα οδηγηθούμε σε ένα καιρό τύπου «Π». Θα εντοπίζονται οι βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με πολύ δυνατούς νοτιάδες.

Από τη Δευτέρα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει και πάλι όλη τη χώρα. Πάμε ξανά σε βροχερές καταστάσεις και οι ενδείξεις θέλουν κοντά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να πέφτει και η θερμοκρασία. Θα πάρουμε δηλαδή μια χειμωνιάτικη ιδέα.

