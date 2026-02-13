Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση προς το Ιράν για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο στέλνει το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τα σχέδια για μια ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Stree Journal, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναπτύσσεται στην περιοχή έπειτα από αρκετούς μήνες παρουσίας του στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο. Θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και άλλα εννέα πολεμικά πλοία που ήδη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνει την πίεση προς το Ιράν για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη ώστε να αποφευχθεί στρατιωτική δράση.

Χθες Πέμπτη ο Τραμπ απείλησε το Ιράν πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικές οι συνέπειες, πολύ τραυματικές», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκτιμώντας πως οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός μήνα.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που θα αναπτυχθεί στην περιοχή, βρίσκεται μακριά από τη βάση του για περισσότερες από 200 ημέρες. Το πλοίο είχε ανακατευθυνθεί από τη Μεσόγειο προς την Καραϊβική τον Οκτώβριο για να υποστηρίξει κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Οι νέες εντολές σηματοδοτούν την εστίαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά τη στροφή της κυβέρνησης Τραμπ προς το Δυτικό Ημισφαίριο. Όταν το Ford στάλθηκε στην Καραϊβική το φθινόπωρο, ήταν η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που δεν υπήρχε αεροπλανοφόρο ούτε στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ούτε στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι του Πολεμικού Ναυτικού έχουν εκφράσει ανησυχίες για την επιβάρυνση που θα μπορούσε να προκαλέσει μια ακόμη αποστολή, ωστόσο, όπως λένε, το αεροπλανοφόρο έχει ισχυρό ιστορικό και μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον πολεμικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί.

Το Ford θα μεταφέρει στην περιοχή δεκάδες επιπλέον μαχητικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, δίνοντας στους διοικητές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες αεροπορικές επιδρομές και με ταχύτερο ρυθμό.

