Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως βλέπει συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα ενώ απάντησε και για τις πιέσεις του Νετανιάχου να σταματήσουν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν.

«Πρέπει να κάνουμε συμφωνία με το Ιράν αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας νέες απειλές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο διαμήνυσε πως «Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Πρέπει να κάνουν συμφωνία, έπρεπε να την είχαν κάνει την πρώτη φορά, όταν έγινε η επιχείρηση «Mifnight Hammer» αντ' αυτού».

{https://twitter.com/clashreport/status/2022023888415457625}

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις πιέσεις που ασκεί ο Νετανιάχου να σταματήσουν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν ο Τραμπ απάντησε πως «Θα μιλάω με τους Ιρανούς όσο θέλω. Θα δούμε αν κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς. Δεν αναζητώ να γίνει κάτι τέτοιο» είπε.

{https://twitter.com/clashreport/status/2022024957950406765}

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως και έναν μήνα. «Υποθέτω ότι τον επόμενο μήνα, κάτι τέτοιο», απάντησε όταν ρωτήθηκε πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες. «Δεν θα έπρεπε να διαρκέσουν, εννοώ, θα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα».

Τόνισε ότι είχε μία καλή συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο οποίος καταλαβαίνει το ζήτημα με το Ιράν αλλά «εξαρτάται από μένα» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο ρωτήθηκε και για το αν θεωρεί πως ο Νετανιάχου φέρει κάποια ευθύνη για την αποτυχία στην ασφάλεια της 7ης Οκτωβρίου, όπου τόνισε ότι «ήταν μια δύσκολη περίοδος και υποθέτω ότι όλοι είναι υπεύθυνοι. Ήταν μία τρομερή, ύπουλη επίθεση και μία από τις πιο βίαιες, όπως είδατε από όσα ακολούθησαν. Κανείς δεν το είδε να έρχεται (ούτε ο Νετανιάχου). Αλλά ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Ήταν εξαιρετικός, δεν είναι εύκολο».

{https://www.youtube.com/watch?v=JnkR8MbPKaE}

Ο Τραμπ κατέκρινε επίσης τον Πρόεδρο του Ισραήλ που δεν έδωσε χάρη στον Νετανιάχου και σημείωσε ότι ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να τν αντιμετωπίσει επιμένοντας πως πρέπει να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου. «Πέντε διαφορετικές φορές είπε ότι θα απονείμει χάρη για τη δίκη. Δεν θέλει να το κάνει γιατί μάλλον θα χάσει τη δύναμή του. Ο άνθρωπος θα πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του. Ο Μπίμπι είναι σπουδαίος πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Και είμαι ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ, και θα συνεχίζω να είμαι».

Νετανιάχου: Σκεπτικισμός για τη φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια καλή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν.

«Οι συνθήκες που δημιουργεί ο Τραμπ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Ιράν πρέπει να καταλάβει ότι έκανε λάθος την τελευταία φορά που δεν έκανε συμφωνία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις προϋποθέσεις για μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από τις ΗΠα για να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, «εξέφρασε γενικό σκεπτικισμό σχετικά με τη φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν» και σημείωσε πως εάν όντως επιτευχθεί συμφωνία, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει «τους βαλλιστικούς πυραύλους και τους εταίρους του Ιράν».

Ο Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο το πρωί της Τετάρτης και έφυγε χωρίς συνέντευξη Τύπου ή δήλωση. Η συνάντηση, η έβδομη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, φέρεται να διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Πριν από τη συνάντηση, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο και εγγράφηκε επίσημα ως μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Μετά τη συνάντησή του κεκλεισμένων των θυρών με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν θα συνεχιστούν για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.