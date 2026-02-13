Πώς θα κινηθεί η αφρικανική σκόνη, κορύφωση της Κυριακή.

Νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται από αύριο, Σάββατο, ενώ η κορύφωση του φαινομένου θα γίνει την Κυριακή, σύμφωνα με το AtmoHub.

Μετά το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού και την προσωρινή παύση των βροχοπτώσεων, από το Σάββατο αναμένεται να μας επηρεάσει ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, προερχόμενο από περιοχές της Αλγερίας και της Λιβύης, αναφέρει ανάρτηση του AtmoHub στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις καιρικές συνθήκες του διημέρου.

Αρχικά θα επηρεαστεί η δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια το φαινόμενο θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας και στα βόρεια τμήματα. Μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση στη νότια και κεντρική Ελλάδα:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

νησιά Αιγαίου

νησιά Ιονίου

Στις βόρεια περιοχές, ο συνδυασμός βροχοπτώσεων και σκόνης αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές.

Παρακολουθείστε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου ΕΔΩ