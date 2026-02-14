Γιορτάζουν οι ερωτευμένοι σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Άγιος Βαλεντίνος, είναι ιερέας και μάρτυρας της πρώτης χριστιανικής εποχής, ο οποίος θεωρείται προστάτης των ερωτευμένων. Σύμφωνα με την παράδοση, βοηθούσε ζευγάρια να παντρευτούν κρυφά σε μια εποχή που αυτό απαγορευόταν, γι’ αυτό και το όνομά του συνδέθηκε με την αγάπη και την αφοσίωση.

Μαζί του, την ίδια ημέρα τιμάται και ο Άγιος Κύριλλος, ένας από τους δύο αδελφούς -Κύριλλο και Μεθόδιο- που συνέβαλαν καθοριστικά στον εκχριστιανισμό και τον πολιτισμό των Σλάβων, δημιουργώντας και το πρώτο σλαβικό αλφάβητο.

Ποια ονόματα γιορτάζουν

Σήμερα 14 Φεβρουαρίου γιορτάζουν:

Βαλεντίνος

Βαλεντίνη

Κύριλλος

Κυρίλλη

Κύρα

Έτσι, η μέρα αυτή δεν είναι μόνο μια γιορτή της αγάπης, αλλά και μια σημαντική ημερομηνία για όσους φέρουν αυτά τα όμορφα ονόματα.