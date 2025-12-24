Νωρίτερα επιστρέφουν στα θρανία των φροντιστηρίων οι μαθητές μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές των μαθητών όλων των βαθμίδων ξεκίνησαν και επίσημα από σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων. Σχολεία και φροντιστήρια χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ολοκλήρωσαν τα μαθήματα για το 2025 και πλέον δίνουν ραντεβού με τους μαθητές μετά τις γιορτές. Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, οι μαθητές θα απολαύσουν μισό μήνα διακοπών γεγονός που θα αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση και διασκέδαση ώστε να επιστρέψουν δυναμικά στα σχολικά και εξωσχολικά τους μαθησιακά καθήκοντα. Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά και θα υποδεχθούν τη μαθητική κοινότητα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Δεν ισχύει το ίδιο για φροντιστηρία και κέντρα ξένων γλωσσών καθώς η επιστροφή στα θρανία θα γίνει νωρίτερα. Επειδή η 3η Ιανουαρίου «πέφτει» Σάββατο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Βέβαια, θα υπάρξει εκ νέου ανάπαυλα την Τρίτη 6 Ιανουαρίου ανήμερα των Θεοφανίων, με τα φροντιστήρια να λειτουργούν κανονικά από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να ενημερωθείτε από το Φροντιστήριο και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που φοιτά το παιδί σας για το ακριβές πλαίσιο επιστροφής στα θρανία καθώς πολλές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές επιλέγουν να ακολουθούν ακριβώς το πρόγραμμα διακοπών των σχολείων.