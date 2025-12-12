Οι μαθητές θα γνωρίσουν τη χαρά του ποδοσφαίρου, να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και θα συμμετέχουν σε συμπεριληπτικές αθλητικές δράσεις.

Με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το διεθνές πρόγραμμα FIFA Football for Schools θα κάνει επίσημα «πρεμιέρα» στα σχολεία φιλοδοξώντας να γίνει το νέο αγαπημένο μάθημα των παιδιών.

Η πρωτοβουλία φέρνει οργανωμένες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, με στόχο όχι μόνο τη φυσική άσκηση αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, όπως ομαδικότητα, συνεργασία, υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 4 έως 14 ετών και αξιοποιεί το ποδόσφαιρο ως παιδαγωγικό εργαλείο. Παράλληλα προβλέπεται παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού στα σχολεία, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και υποστήριξη της ένταξης των δραστηριοτήτων χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ποδόσφαιρο στην εκπαίδευση: Τι νέο φέρνει στις τάξεις το FIFA Football for Schools

Στο πλαίσιο του συμφώνου, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η ΕΠΟ και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σύμπραξη

για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, ομαδικότητας, υπευθυνότητας και συνεργασίας μέσω του ποδοσφαίρου,

την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και του ευ αγωνίζεσθαι,

την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως υπόβαθρου,

την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, κοινωνικής ανάπτυξης και αθλητισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές ηλικιακών ομάδων (4–7, 8–11 και 12–14 ετών), αξιοποιώντας διαδραστικές εκπαιδευτικές μεθόδους και το ποδόσφαιρο ως μέσο προσέγγισης θετικών προτύπων, πειθαρχίας και υγιεινών επιλογών. Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα βοηθήσουν υλικά και τους σχολικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• η παροχή ψηφιακών μαθησιακών πόρων και επιμορφωτικών εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς,

• η προμήθεια αναγκαίου ποδοσφαιρικού εξοπλισμού και διδακτικών υλικών,

• η υποστήριξη της ομαλής ένταξης των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα, με ελάχιστη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ΕΠΟ δεσμεύεται για την ασφαλή και ποιοτική εφαρμογή του προγράμματος, την παροχή εξειδικευμένου προσωπικού και κατευθύνσεων σε θέματα υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής, καθώς και για τη διάθεση εξοπλισμού σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία. Με τη νέα συνεργασία, η FIFA, η ΕΠΟ και το Υπουργείο επιχειρούν να δημιουργήσουν μια σταθερή «γέφυρα» ανάμεσα στον αθλητισμό και την εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές νέες ευκαιρίες άθλησης, δημιουργικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από το πιο δημοφιλές άθλημα του κόσμου.