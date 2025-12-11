Οι φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές θα διαρκέσουν 16 μέρες με τους μαθητές να απολαμβάνουν δεόντως την ανάπαυλα από τα μαθήματα.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων 2025 είναι προ των πυλών με τους μαθητές να αδημονούν για την έλευση της πρώτης μεγάλης σχολικής ανάπαυλας με 16 μέρες κλειστά σχολεία. Παραδοσιακά οι χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι πολυαναμενόμενες για τους μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς αποτελούν επίσημα το επιστέγασμα του πρώτου μισού της σχολικής χρονιάς και προσφέρουν άπλετο ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση στο πνεύμα των γιορτών.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, το τελευταίο κουδούνι πριν τις διακοπές θα χτυπήσει την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου ενώ η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της κανονικής σχολικής δραστηριότητας σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Αυτό δίνει στους μαθητές περίπου 16 ημέρες αργίας, ιδανικές για ξεκούραση και ανανέωση πριν από το δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σχολεία ανανεωμένα, γεμάτα ενέργεια και θετική διάθεση για το δεύτερο μισό της χρονιάς, ενώ οι γονείς απολαμβάνουν πολύτιμες οικογενειακές στιγμές και τη χαρά της προσφοράς και της συμμετοχής στις γιορτινές δραστηριότητες.

Οι 16 μέρες αργίας δεν είναι μόνο χρόνος ξεκούρασης, αλλά μια ευκαιρία να ζωντανέψει το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από δημιουργικότητα, παιχνίδι και αγάπη.