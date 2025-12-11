Τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν πυλώνες καινοτομίας και δημιουργικότητας, προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών.

13 νέα σχολεία χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά, ενισχύοντας τον θεσμό που προάγει την καινοτομία στην εκπαίδευση. Από αυτά, τα 9 θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026‑2027 και τα 4 από το 2027‑2028, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας γενιάς και στις απαιτήσεις της εποχής. Σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων αριθμεί 120 μονάδες πανελλαδικά, οι οποίες εντός των επόμενων δύο ετών θα φτάσουν τις 133, διευρύνοντας την πρόσβαση περισσότερων μαθητών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και υποστηρίζοντας νέες παιδαγωγικές πρακτικές και ερευνητικά προγράμματα.

Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:«Ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τον πετυχημένο θεσμό των Πειραματικών Σχολείων, προσθέτοντας 13 νέες σχολικές μονάδες στις 120 που ήδη λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για σχολεία που συμβάλλουν, ως «οδοδείκτες» προόδου και «φάροι» γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο. Τα Πειραματικά Σχολεία είναι χώροι, όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να αναπτύξουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και οι μαθητές βρίσκουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες».

Τα Πειραματικά σχολεία που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026‑2027 είναι:

18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας

8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου

7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας

5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Από το σχολικό έτος 2027‑2028 θα λειτουργήσουν:

4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου

4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Παράλληλα, καθορίζονται Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) για ομάδες διασυνδεμένων σχολείων σε κάθε πόλη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εποπτεία και διασύνδεση μεταξύ των σχολικών μονάδων. Στην απόφαση ορίζονται οι ομάδες των διασυνδεμένων σχολικών μονάδων με κοινό ΕΠ.Ε.Σ. ως εξής:

Αλεξανδρούπολη: το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης και το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

Χαλάνδρι: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Χαλανδρίου και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.

Νέα Ιωνία: το 5ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης.

Ταύρος: το 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ταύρου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ταύρου.

Φλώρινα: το 3ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.

Ζάκυνθος: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.

Κέρκυρα: το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας με το 7ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας –Αθηναγόρειο- και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

Καρδίτσα: το 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και από το σχολικό έτος 2027-2028 με το 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.