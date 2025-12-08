Η ώρα των ελέγχων για το Α τρίμηνο έφτασε, όλες οι λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρουν οι γονείς.

Μια ανάσα μας χωρίζει από την «αυλαία» του πρώτου τριμήνου στα Δημοτικά με τους μαθητές αυτές τις μέρες να γράφουν τα τελευταία τεστ και διαγωνίσματα που θα διαμορφώσουν τους βαθμούς σε κάθε μάθημα. Παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο ολοκληρώνεται στις 10 Δεκέμβρη με τους δασκάλους από εκείνη την μέρα και μετά να ετοιμάζονται για την καταχώρηση και την επίδοση των ελέγχων με τις βαθμολογίες στους γονείς και τους κηδεμόνες. Αρχής γενομένης από την 11η Δεκέμβρη ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μάρτη.

Η άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για να πάρουν τους βαθμούς των παιδιών

Σιγά σιγά τα σχολεία προγραμματίζουν την ημέρα επίδοση των ελέγχων με τις πρώτες ενημερώσεις να έχουν δοθεί στους γονείς ώστε να προγραμματίσουν την γονική τους άδεια. Ειδικότερα, όπως ορίζει και η νομοθεσία εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38). Η επίδοση των βαθμών είναι μια τέτοια μέρα που μπορείτε να κάνετε χρήση της γονικής άδειας

Διευκρινίζεται ότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά (Εγκ. 47972/2021).

Πώς βαθμολογούνται οι μαθητές στα Δημοτικά

Η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα με την τάξη:

Α’ και Β’ τάξη: Προβλέπεται μόνο προφορική, περιγραφική αξιολόγηση. Οι δάσκαλοι ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών. Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρούνται βαθμοί, και στο τέλος του έτους καταγράφεται μόνο η ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει την τάξη».

Γ’ και Δ’ τάξη: Συνδυάζουν περιγραφική αξιολόγηση με λεκτική κλίμακα βαθμολογίας:

Άριστα (Α)

Πολύ καλά (Β)

Καλά (Γ)

Σχεδόν καλά (Δ)

Στους ελέγχους και στο Βιβλίο Μητρώου καταχωρούνται τα αντίστοιχα γράμματα και στο τέλος του έτους αναγράφεται «Προάγεται».

Ε’ και Στ’ τάξη: Συνδυάζουν περιγραφική και αριθμητική αξιολόγηση:

Άριστα: 9–10

Πολύ καλά: 7–8

Καλά: 5–6

Σχεδόν καλά: κάτω από 5

Στο Βιβλίο Μητρώου καταχωρείται η αριθμητική βαθμολογία. Σε περίπτωση που κατά την εξαγωγή του μέσου όρου προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό, προστίθεται ως ακέραια μονάδα. Κλάσματα μικρότερα από το μισό αγνοούνται.