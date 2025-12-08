Η 12η Δεκεμβρίου φέρνει τριήμερη ανάπαυλα για τους μαθητές περιοχών με πολιούχο τον Άγιο Σπυρίδωνα, σε ποια περιοχή της Αττικής δεν θα γίνουν μαθήματα.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία μετά την τηλεκπαίδευση της περασμένης Παρασκευής σε όσα σχολεία έμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron όμως για μια μερίδα εξ αυτών είναι στα σκαριά ένα τριήμερο ανεμελιάς χωρίς μαθήματα και εξωσχολικές υποχρεώσεις.

Χαμόγελα αργίας λοιπόν για τους μαθητές σε Πειραιά, Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Ελαφόνησο, Βόνιτσα και Κίσαμο, λόγω της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, του πολιούχου και προστάτη του Δήμου τους που φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα απρόσμενο αλλά πάντα καλοδεχούμενο τριήμερο παραμονές Χριστουγέννων.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι προαναφερθέντες Δήμοι θα τιμήσουν με κάθε επισημότητα και θα γιορτάσουν με λαμπρότητα τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έχει ήδη σταλεί ενημέρωση από τα σχολεία στους γονείς για την επικείμενη σχολική αργία.

Εκτός από αργία για τα σχολεία όλων των βαθμίδων ανήμερα της γιορτής κλειστά θα παραμείνουν και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου οι μαθητές θα μπουν πάλι σε τροχιά μαθημάτων αδημονώντας για την 23η Δεκεμβρίου όπου θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα για τις διακοπές Χριστουγέννων 2025.