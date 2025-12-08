Πέρυσι η Ελλάδα εξήγαγε φέτα αξίας 785 εκατ. ευρώ: Τα 520 εκατ. ευρώ πήγαν σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα 90 εκατ. ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θέμα στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ γίνεται η επιδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο έλλειψης ή αυξημένων τιμών στην φέτα.

Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα των βρετανικών Times με τίτλο «Κίνδυνος κατάρρευσης των αποθεμάτων φέτας μετά τη σφαγή προβάτων και κατσικιών στην Ελλάδα».

Όπως σημειώνεται, «οι Ευρωπαίοι λάτρεις του τυριού θα έρθουν πιθανότατα αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές και περιορισμένες ποσότητες φέτας τους επόμενους μήνες, μετά από μια επιδημία στα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα που απειλεί μία από τις πιο δημοφιλείς εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Αν και η επίδραση δεν έχει ακόμη γίνει αισθητή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως η πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυξάνεται και θα μπορούσε να γίνει ορατή στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, «η Ελλάδα, που προμηθεύει την πλειονότητα της φέτας με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης στις ευρωπαϊκές αγορές, αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη επιδημία ευλογιάς προβάτων και κατσικιών. Η ασθένεια, που εξαπλώνεται γρήγορα στις αγέλες, έχει αναγκάσει τους αγρότες να εκτελέσουν μεγάλο αριθμό ζώων για να περιορίσουν τη μετάδοση».

