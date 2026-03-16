Οι πρώτες πληροφορίες για τους συσχετισμούς στο Συνέδριο - Αύριο η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ με χαιρετισμό Ανδρουλάκη.

Βαθιά ανάσα πήρε το ΠΑΣΟΚ από τη μαζική συμμετοχή κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των περίπου 4000 χιλιάδων συνέδρων που θα πάρουν μέρος στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου. Η παρουσία των μελών του ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς με βάση όλες τις πληροφορίες ξεπέρασε τις 150 χιλιάδες, νούμερο τεράστιο αν σκεφτείς κανείς ότι στην αντίστοιχη κομματική διαδικασία στην ΝΔ είχαν ψηφίσει 120 χιλιάδες.

Εντός της ημέρας θα γνωρίζουμε τα ακριβή νούμερα, καθώς έως χθες το βράδυ δεν είχαν συγκεντρωθεί τα τελικά αποτελέσματα δεδομένου ότι δεν υπήρχαν tablets σε όλες τις οργανώσεις. Πολύ περισσότερο όταν ο οριστικός αριθμός των ψηφισάντων θα βγει την Πέμπτη από τη στιγμή που εκκρεμούν οι ψηφοφορίες στο συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ και στις οργανώσεις των επιστημόνων του κόμματος. Όπως και να έχει, οι δεκάδες χιλιάδες που ψήφισαν καταδεικνύουν την οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή τη φορά η ψηφοφορία ήταν αποκλειστικά για την εκλογή των συνέδρων, ενώ η αντίστοιχη προηγούμενη συμπεριελάμβανε και την εκλογή των τοπικών και νομαρχιακών οργάνων του κόμματος. Με άλλα λόγια, ήταν μια μαζικότατη διαδικασία που επιβεβαιώνει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένας σημαντικός εκλογικός μηχανισμός.

Φάνηκε ουσιαστικά ότι η βάση δεν επηρεάστηκε από τα αρνητικά γεγονότα των προηγούμενων ημέρων μετά και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όπως επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε καμία οργάνωση δεν καταγράφηκαν παρατράγουδα. Αντιθέτως υπήρξαν πληροφορίες ότι σε κάμποσες περιοχές μέλη του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν για να ψηφίσουν αλλά αποχώρησαν επειδή υπήρχαν μεγάλες ουρές. Η αλήθεια είναι πως τα εκλογικά κέντρα δεν ήταν πάρα πολλά, ενδεικτικό ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν περίμενε τόσο μεγάλη συμμετοχή.

Σε ότι αφορά στους συσχετισμούς, από σήμερα θα αρχίσουν να γίνονται οι αναλύσεις για την σύνθεση του συνεδρίου. Όπως και να έχει το προεδρικό μπλοκ θα κινείται λίγο πάνω από το 60% από κοινού με τις συμμαχίες που έχουν οικοδομηθεί με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Χρηστίδη κ.α. Σε ότι αφορά στον δεύτερο πόλο σε επίπεδο συνέδρων η αίσθηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα είναι πως θα τον διεκδικήσει με αξιώσεις ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αν και τις τελευταίες ημέρες έκανε ένα σημαντικό οργανωτικό ντεμαράζ ο Χάρης Δούκας, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μαζική παρουσία ψηφοφόρων, ιδίως στην Α' Αθηνών. Επίσης και ο Παύλος Γερουλάνος θα έχει μερίδα του λέοντος των συνέδρων, με τον Κώστα Πανταζή να τρέχει το οργανωτικό κομμάτι, ενώ μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε και η ισχυρή παρουσία ακόμα και εκτός των τειχών της Δυτικής Ελλάδος του Μιχάλη Κατρίνη.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στους περίπου 4000 χιλιάδες εκλεγμένες συνέδρους, θα προστεθούν και οι σχεδόν 900 ex officio σύνεδροι(βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί κλπ).

Αύριο, τέλος, θα γίνει στο ξενοδοχείο Caravel η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την εισήγηση θα κάνει ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης. Θα είναι η πρώτη συνάντηση των 77 στελεχών που ανακοινώθηκαν σε δυο δόσεις, με το δεύτερο κύμα να προκαλεί και τις περισσότερες συζητήσεις λόγω της συμμετοχής του Θεοδόση Πελεγρίνη. Στη συνεδρίαση θα αποφασιστεί ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν τα στελέχη της διεύρυνσης στο συνέδριο αλλά και γενικότερα.