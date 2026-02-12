Δείτε αναλυτικά την πορεία της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας.

Ανακοίνωση για την πορεία της ευλογιάς των προβάτων στην ελληνική ύπαιθρο εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφοντας τη συνολική εικόνα της ζωονόσου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, από τον Αύγουστο 2024 έως και 08 Φεβρουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί:

2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα

476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας και Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

