Στη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:00, αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 εκπρόσωποι των κτηνοτροφών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και - σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα - θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Όπως ανέφερε, η επιδημιολογική εικόνα φαίνεται να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, ωστόσο η διαχείριση της κατάστασης παραμένει απαιτητική και χρειάζεται σταθερή προσπάθεια για την πλήρη αντιμετώπιση της νόσου.

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα του επιτρόπου Υγείας Όλιβερ Βάρχελι, ο υπουργός έκανε λόγο για σύγκλιση ως προς την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. Η Κομισιόν φέρεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εμβολιασμού, εφόσον το αποφασίσει η χώρα, ωστόσο, παραμένουν σοβαρά εμπόδια, όπως η απουσία εγκεκριμένου εμβολίου και η έλλειψη αξιόπιστης μεθόδου DIVA, η οποία θα επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ νόσησης και εμβολιασμού.

Ερωτηθείς για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02, ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε χθες ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης προχωρούν σε υλοποίηση, ενώ τόνισε ότι έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία, για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες της Λάρισας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, μετά την ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για νέες κινητοποιήσεις.

Οι διαμαρτυρίες αναμένεται να κορυφωθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η κάθοδος με τα τρακτέρ στην Αθήνα, με τους αγρότες να παραμένουν στην πλατεία Συντάγματος μέχρι το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου.