Στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργεί ως κρίσιμος πολλαπλασιαστής ισχύος, ενισχύοντας την επιτήρηση, επιταχύνοντας τους ελέγχους και στηρίζοντας την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας, στο πλαίσιο ενός συνολικού μηχανισμού πρόληψης και άμεσης απόκρισης. Πριν από την ανάπτυξή τους, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εκπαιδεύτηκαν στοχευμένα από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ στα ισχύοντα πρωτόκολλα και μέτρα βιοασφάλειας.

Οι κτηνίατροι θα αναπτυχθούν σε 10 Περιφέρειες της χώρας με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Οι περιοχές είναι οι εξής:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Δράμα, Έβρος, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη (με κάλυψη και αναγκών Σαμοθράκης)

Κεντρική Μακεδονία: Ημαθία, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική

Δυτική Μακεδονία: Κοζάνη, Φλώρινα

Θεσσαλία: Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα

Ιόνια Νησιά: Κεφαλληνία

Δυτική Ελλάδα: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Στερεά Ελλάδα: Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα

Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Χίος

Νότιο Αιγαίο: Κως, Ρόδος

Κρήτη: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή κάθε εθνικής και κοινωνικής ανάγκης, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική κατάρτιση και η εμπειρία των στρατιωτικών κτηνιάτρων εντάσσονται στον εθνικό σχεδιασμό και ενισχύουν αποφασιστικά τη μάχη κατά της νόσου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης χαρακτήρισε τη διάθεση των 97 κτηνιάτρων ουσιαστική και έμπρακτη ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι ο συντονισμός, η επιτήρηση και η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν το κλειδί για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την εκρίζωση της ευλογιάς.

