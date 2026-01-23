Συζητήθηκε η ενίσχυση των μέτρων προστασίας και το αίτημα για τον εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου.

Με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού και την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου, η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε σήμερα ευρεία σύσκεψη με θέμα: «Η Ευλογιά του Προβάτου – Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία του Ζωικού Κεφαλαίου».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του κτηνοτροφικού κλάδου, όπως κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες καταστημάτων ζωοτροφών, σφαγεία, τυροκομεία και μεταφορείς ζώντων ζώων και ζωοτροφών.

Η διευθύντρια Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, Σοφία Λαμπρινίδη, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της νόσου και τις προβλεπόμενες προληπτικές ενέργειες, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις των παραγωγών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στη συνεργασία όλων των φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επισημάνθηκε η ανάγκη για συνέχιση και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας, με νομοθετικές ρυθμίσεις σε τυροκομεία, καταστήματα ζωοτροφών, σφαγεία και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και η απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφών από ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι συμμετείχαν στην σύσκεψη

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Μιχάλης Βάμβουκας (Επιχειρηματικότητας), Στέλιος Βοργιάς (Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης) και Νίκος Ξυλούρης (Περιβάλλοντος), καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι και υπηρεσιακά στελέχη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Κώστας Φωτάκης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και εκπρόσωποι κτηνοτροφικών συλλόγων, καταστημάτων ζωοτροφών, μεταφορέων, σφαγείων και τυροκομείων.

Όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης τόνισε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη της ευλογιάς του προβάτου. Υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας από κτηνοτρόφους, καταστήματα ζωοτροφών, τυροκομεία, σφαγεία και μεταφορείς, ώστε να διατηρηθεί το νησί καθαρό από τη νόσο και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο.

Ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε τα μέτρα που έχει λάβει η Περιφέρεια Κρήτης από την εμφάνιση της πανώλης και της ευλογιάς, όπως:

Απολυμάνσεις σε λιμάνια και έλεγχοι φορτηγών μεταφοράς ζωοτροφών.

Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων ζώων στην Κρήτη.

Ενημέρωση όλου του οικοσυστήματος του κτηνοτροφικού τομέα για τη τήρηση των μέτρων.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε δήμους του νησιού.

Περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων για σφαγή και αναπαραγωγή μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων.

«Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης και προστασίας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ζωονόσου», τόνισε ο Σταύρος Τζεδάκης.

Προοπτικές για εμβολιασμό

Τέλος, συζητήθηκε η ανάγκη για ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την έρευνα και έγκριση του εμβολίου κατά της ευλογιάς του προβάτου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέτρο. Όπως υπογραμμίστηκε, οι μαζικές εκτεταμένες θανατώσεις δεν αποτελούν βιώσιμη λύση.