Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο πρώην διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, τον έκρινε ένοχο για δωροληψία και του επέβαλε επίσης χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.

Μετά την καταδίκη του ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ που πρέπει να καταβάλλει μέχρι τη Δευτέρα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο κατηγορούμενος καρδιοχειρουργός αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, αν και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για ανάλογο αδίκημα, υποστηρίζοντας: «Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό».

Στην απολογία του μίλησε για μια «εξαιρετικά δύσκολη» επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ασθενής και δήλωσε «πολύ πικραμένος και παγιδευμένος».

Πρόεδρος: Είπατε ότι συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία;

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Τότε γιατί το είπατε;

Κατηγορούμενος: Έπρεπε να το πω γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος που το είπα εν τη ρύμη του λόγου.

Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσείς το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα...» όμως...

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της είπα «κάνε ό,τι νομίζεις». Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως ήταν πολύ αγχωμένος.

«Εμείς που χειρουργουμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμενη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα...» ανέφερε, υποστηρίζοντας στοχοποιήθηκε λόγω... ανταγωνισμού.