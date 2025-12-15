Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Συνελήφθησαν για «φακελάκι» τρεις αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε τμήμα Τροχαίας του νομού Χαλκιδικής, ενώ «καρατομήθηκε» και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας, ενώ κατά περίπτωση ακόμη 30 αστυνομικοί - δεν συνελήφθησαν - κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας, ψευδή βεβαίωση, νόθευση και δωροληψία υπαλλήλου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 60 ιδιώτες.

Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Όλα άρχισαν από καταγγελία επαγγελματία οδηγού φορτηγού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τον είχαν σταματήσει σε επαρχιακή οδό της Χαλκιδικής και αστυνομικοί του βεβαίωσαν πρόστιμο 850 ευρώ για ταχογράφο. Σύμφωνα με την καταγγελία, αστυνομικοί του είπαν ότι θα σβήσουν το πρόστιμο αν καταθέσει χρήματα σε κάποιο λογαριασμό.

Άλλη καταγγελία αναφέρει ότι αστυνομικός για να σβήσει το πρόστιμο πήρε ένα «φορτηγό» τούβλα προκειμένου να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.