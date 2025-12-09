Σε βάρος τριών έγκλειστων των φυλακών Κασσάνδρας σχηματίστηκε δικογραφία.

Έρευνα πραγματοποίησε η Δ.Α.Ο.Ε. στις φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική όπου εντόπισε 7 κινητά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης μετά από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας - Χαλκιδικής, όπου εντοπίστηκαν τρεις έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Χαλκιδικής, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, θα υποβληθεί αρμοδίως.