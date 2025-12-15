Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφοράις 2026 με εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ να προχωρούν στην πληρωμή τους.

Από τον προηγούμενο μήνα έχουν αναρτηθεί τα τέλη κυκλοφορίας 2026 ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που ήδη έχουν προχωρήσει στην εξόφλησή τους. Με το νέο σύστημα που ήδη ξεκίνησε από πέρσι, τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά ενώ, όπως πέρσι, έτσι και φέτος δεν αναμένεται να δοθεί παράταση.

Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, χωρίς να σημειώνονται αυξήσεις. Τα πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή ξεκινούν από 25% και μπορεί να φτάσουν έως και το 100% του αρχικού ποσού.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία πληρωμής

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet.

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Οχήματα - myCAR - Είσοδος στην Εφαρμογή - Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων - Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE - Εφαρμογές - Φορολογικές Υπηρεσίες - Οχήματα - Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet - Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος

Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους. Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα πιο «καθαρά» από αυτά απαλλάσσονται πλήρως – κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας.

Ποια είναι τα πρόστιμα αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας

Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου, το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του οφειλόμενου ποσού. Εάν η εξόφληση γίνει τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.