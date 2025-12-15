Τα στατιστικά για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΡΤ.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πρόσληψη 25 εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.).

Η προκήρυξη απευθυνόταν σε υποψηφίους Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) - αποφοίτους ΤΕΙ και λυκείου - με τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες της ΕΡΤ σε περιοχές σε όλη τη χώρα. Η επιλογή θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, για την προκήρυξη κατατέθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις, διαμορφώνοντας την αναλογία περίπου σε έναν διορισμό ανά 17 υποψηφίους. Από αυτές, 272 αιτήσεις προήλθαν από υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και 154 από υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ.

Έντονη ήταν η κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας, με το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων (63) να καταγράφεται την προτελευταία ημέρα, επιβεβαιώνοντας τη συνήθη τάση αυξημένου ενδιαφέροντος λίγο πριν τη λήξη των προθεσμιών.

Αξιοσημείωτη είναι και η ηλικιακή σύνθεση των υποψηφίων. Η πλειονότητα προέρχεται από τις παραγωγικές ηλικίες, με το 43,4% να ανήκει στην ομάδα 41 - 50 ετών και το 27,7% στην ομάδα 31- 40 ετών. Ποσοστό 12,7% αφορά υποψηφίους έως 30 ετών, ενώ το 16,2% είναι ηλικίας 51 ετών και άνω.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη φάση επίκλησης και ελέγχου των δικαιολογητικών, από την οποία θα προκύψουν οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης.