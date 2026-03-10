Η Βικτώρια Φασιανού στον καναπέ του «Στούντιο 4», μίλησε για τη σχέση της με τον πατέρα της, Αλέκο Φασιανό, και τις άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου η Βικτώρια Φασιανού, η κόρη του έλληνα ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, όπου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκμυστηρεύτηκε άγνωστες πτυχές της σχέσης της με τον πατέρα τους και ορισμένες από τις συνήθειές του στο σπίτι του.

Όπως εξήγησε τον φώναζε πάντα «Αλέκο» και όχι «μπαμπά», χωρίς αυτό να αναιρεί την υπόσταση και το ρόλο του στο πλευρό της: «Δεν τον είπα ποτέ μπαμπά. Μου ήταν πιο εύκολο, πιο οικείο. Του άρεσε κιόλας. Φυσικά και είναι ο μπαμπάς μου, αλλά για εμένα η καθημερινότητα ήταν πιο απλή με το να τον λέω «Αλέκο». Υπήρξαν δύο φορές που τον είπα «μπαμπά» και με κοίταξε κάπως».

Η Βικτώρια Φασιανού στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Βικτώρια Φασιανού, εξήγησε ότι ο πατέρας της ήταν μία ιδιαίτερα έντονη προσωπικότητα, που κανείς κατέβαλλε προσπάθειες για να κερδίσει λίγο χρόνο μαζί του: «Είχε τρομερό πνεύμα. Προσπαθούσες να κερδίσεις τον χρόνο κοντά του, γιατί στο εργαστήριο ήταν όλη του η ζωή. Έχανα πολλά μαθήματα γιατί πηγαίναμε στο Παρίσι, να ακολουθώ εκθέσεις, έλεγε ότι έτσι θα γίνω πολίτης... Εμένα η ζωή μου ήταν πολύ απλή, πολύ καθημερινή».

Σε ό,τι αφορά την βαρύτητα του επιθέτους τόνισε: «Δεν μεγάλωσα με αυτή τη νοοτροπία, με αυτή τη σκέψη. Ποτέ δεν με έκανε να καταλάβω ότι για κάποιο λόγο μπορεί το επίθετό μας να έχει αναγνώριση στον χώρο της τέχνης, ούτε στο σχολείο υπήρχε αυτή η σκέψη».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, εστίασε στους γονείς της, εξηγώντας πως πρόκειται για απλούς ανθρώπους, ενώ ο πατέρας της είχε ένα ιδιαίτερο στιλιστικό χαρακτήρα:

«Ο μπαμπάς μου ντυνόταν πάντα σαν ρακοσυλλέκτης, του άρεσε να ντύνεται σαν βεδουίνος, επειδή έλεγε πως έτσι προστατεύουμε καλύτερα τη θερμοκρασία στο σώμα. Φορούσε φαρδιά ρούχα και απλά, αλλά με έναν τρόπο που τράβαγε την προσοχή».

