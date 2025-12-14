Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι αναρτημένα εδώ και μερικές ημέρες στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και η αντίστροφη μέτρηση για την εξόφλησή τους, ξεκινά.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.

Το πρόστιμο ισούται:

με 25 τοις εκατό επί των τελών εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο

με 50 τοις εκατό εάν γίνει τον Φεβρουάριο

με 100 τοις εκατό εάν γίνει από 1η Μαρτίου και έπειτα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ο οδηγός από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε ενημερωμένο οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας., που αφορά τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Μεταξύ των βασικών διευκρινίσεων ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

- Ποιος οφείλει σε περίπτωση μεταβίβασης ΙΧ: εφόσον πωλείται ένα όχημα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη από τον πωλητή. Μάλιστα, αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση ολοκληρωθεί τον επόμενο, ο πωλητής οφείλει τα τέλη και για το έτος μεταβίβασης.

- Συνιδιοκτησία: σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, παρότι εκδίδονται έντυπα για κάθε ΑΦΜ, αρκεί να καταβάλει τα τέλη ένας μόνο συνιδιοκτήτης. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, αλλά κάθε συνιδιοκτήτης παραμένει συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό, αν δεν πληρωθούν.

- Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας: όταν αλλάζει ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, η πληρωμή που έγινε στον παλιό αριθμό ισχύει και για τον νέο, καθώς οι δύο αριθμοί συσχετίζονται αυτόματα στο σύστημα.

- Αναλογικά τέλη και αυτόματη ακινησία: από 1η Απριλίου κάθε έτους, ιδιοκτήτες επιβατικών Ι.Χ. και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώνουν αναλογικά τέλη για συγκεκριμένους μήνες (σύμφωνα με το άρθρο 62Α του ν. 5177/2025) ενώ αν δεν τεθεί εκουσίως το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ακινησία επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.