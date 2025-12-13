Αλέξης Χαρίτσης VS Παύλου Μαρινάκη.

«Σφοδρή» ήταν η σύγκρουση του Παύλου Μαρινάκη με τον Αλέξη Χαρίτση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του Προϋπολογισμού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, συγκρούστηκαν για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων - και όχι μόνο.

Από αυτή τη σύγκρουση, κρατάω δύο πράγματα. Ότι ο Χαρίτσης υπερασπίστηκε την κυβέρνηση, 2015-2019, δηλαδή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. «Σας στοιχειώνει ακόμα και θα σας στοιχειώνει για πολύ ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο, ότι χρησιμοποίησε σκληρή αντιδεξιά ρητορική, υποστηρίζοντας πως πρέπει άμεσα να φύγει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να χειροκροτηθεί όχι μόνο από τους βουλευτές του κόμματος του, αλλά και από εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και από ορισμένους του ΠΑΣΟΚ.

Α.Γ.