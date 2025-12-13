Οι συλληφθέντες αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται και περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους τη δικογραφία, για να απολογηθούν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η μεταγωγή στην Αθήνα από το λιμάνι του Ηρακλείου των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες αναχώρησαν με κλούβα της Αστυνομίας αλλά και με συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ από το Αστυνομικό Μέγαρο για το λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνοδεύσαν τα οχήματα με τους κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση και για απάτη σε βάρος κοινοτικών επιδοτήσεων.

Οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τη Δευτέρα ενώπιον των ανακριτικών αρχών για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex9nd6y24ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε εικόνες και βίντεο από το patris.gr:

{https://www.youtube.com/watch?v=3gwPec5ZN-g}