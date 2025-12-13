Ο κ. Χιλετζάκης -φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη- τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική. Ακούγεται στο βίντεο να εξάρει "το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα" για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση "έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε"», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
«Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για "αδρανές" μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου.
- Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη;
- Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;*
- Τελικά τι "θέρισε" ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;
- Μια κυβέρνηση που τάχα υπερασπίζεται την κάθαρση, γιατί δεν τολμά να διαγράψει τα εμπλεκόμενα μέλη της;
- Συμμερίζεται ο Πρωθυπουργός την άποψη της Εκπροσώπου του ότι «δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία;», καταλήγει η ανακοίνωση.