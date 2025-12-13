«Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για "αδρανές" μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Χιλετζάκης -φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος επιδοτήσεων στην Κρήτη- τον Μάιο του 2025 παραβρίσκεται, όπως φαίνεται σε βίντεο, σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική. Ακούγεται στο βίντεο να εξάρει "το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα" για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση "έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε"», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για "αδρανές" μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου.