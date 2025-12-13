Δηλώνουν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους οι αγρότες.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων, Λιλικάκης Κώστας, μιλώντας εκ μέρους όλων των αγροτών της Κρήτης, δήλωσε από τα μπλόκα πως: «Συμμετείχαμε στη σύσκεψη διότι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη τα προβλήματα είναι κοινά.

Από την Παρασκευή κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Υπουργείο και να τρώμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ο Υπουργός γνωρίζει και τα προβλήματα αλλά και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Δε θα κάνουμε πίσω αν δε λυθούν τα προβλήματα».

{https://www.youtube.com/watch?v=yE7zw1CkLQ4}