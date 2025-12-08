Παράλληλα στα Χανιά έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 αγρότες.

Σε δύο συλλήψεις αγροτών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Παράλληλα στα Χανιά έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 άτομα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για άτομα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία και συμμετείχαν στα επεισόδια με τους αστυνομικούς το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα επεισόδια στα αεροδρόμια της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες, μετά τα επεισόδια στα αεροδρόμια τoυ Ηρακλείου και των Χανίων, καθώς κάποιοι από τους μετέχοντες τώρα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση.

Όσοι αγρότες έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και περιπολικά, στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κρήτη, έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στα επεισόδια φέρεται να καταγράφηκαν από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους, όπως και από τα drones της ΕΛ.ΑΣ.