Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος αγροτών για εγκληματική οργάνωση. Κλείνουν και τις παρακαμπτήριες στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας.

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες, μετά τα επεισόδια στα αεροδρόμια τoυ Ηρακλείου και των Χανίων, καθώς κάποιοι από τους μετέχοντες τώρα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση.

Όσοι αγρότες έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και περιπολικά, στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κρήτη, έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στα επεισόδια φέρεται να καταγράφηκαν από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί στις στολές τους, όπως και από τα drones της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερα από 100 άτομα, που θα βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, οπλοφορία, οπλοχρησία, παρακώλυση συγκοινωνιών, φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Αρκετοί από εκείνους που ταυτοποιήθηκαν έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν της Αρχές και σε βάρος κάποιων έχουν σχηματιστεί παλιότερα δικογραφίες από 5 έως 10 φορές, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Στα Χανιά είχε στηθεί αστυνομικό μπλόκο σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το αεροδρόμιο. Όταν οι αγρότες ζήτησαν να προχωρήσουν για να κάνουν την κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει προκλήθηκε ένταση και ακολούθησαν χημικά, συγκρούσεις, πετροπόλεμος, αναποδογύρισαν περιπολικό, έσπασε το μπλόκο της αστυνομίας και οι αγρότες έφτασαν στο αεροδρόμιο. Παρόμοια η εικόνα και στο Ηράκλειο όπου ξέσπασαν επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο όταν αγρότες έφτασαν κοντά στο αεροδρόμιο.

Αποχώρησαν οι αγρότες από την πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου

Λίγο πριν από τις 17:00 οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου, την οποία είχαν καταλάβει για περίπου τρεις ώρες. Εξαιτίας των κινητοποιήσεων ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου και ακυρώθηκαν τουλάχιστον 10 πτήσεις.

Πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων παραμένουν εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου και έπειτα από διαπραγμάτευση ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν τη λειτουργία του «Ν. Καζαντζάκης» έως τις 23:00 απόψε, ενώ στη συνέχεια θα σταματήσουν οι πτήσεις, έως τις 10:00 της Τρίτης.

Σε ό,τι αφορά στο αεροδρόμιο των Χανίων, πραγματοποιείται μία αναχώρηση πτήσης ανά τρεις ώρες, ενώ οι αφίξεις επιτρέπονται κανονικά.

Μπλόκο Νίκαιας: Οι αγρότες κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς

Την ίδια ώρα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να αποκλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς της εθνικής οδός Αθηνών- Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ τους.

