Οι αγρότες πολιορκούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Σοβαρά επεισόδια με συγκρούσεις, πετροπόλεμο και χημικά.

Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες της Κρήτης, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται. Η ένταση κορυφώνεται, καθώς αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Στα Χανιά, οι αγρότες απέκλεισαν την είσοδο του αερολιμένα «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», ενώ στο Ηράκλειο εισήλθαν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», αναγκάζοντας πτήσεις να επιστρέψουν στην αναχώρησή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desweu5vxvup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην προσπάθεια αποκλεισμού προκλήθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, με χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και εκτόξευση πετρών και αντικειμένων από τους διαδηλωτές. Οι αγρότες χρησιμοποίησαν κάδους απορριμμάτων και το σώμα τους ως «ασπίδα» για τον αγώνα επιβίωσης που, όπως υποστηρίζουν, δίνουν. Υπάρχουν σκέψεις για τριήμερο αποκλεισμό των αεροδρομίων ή για ανοίγματά τους μόνο τις νυχτερινές ώρες και κλείσιμό τους μέχρι το μεσημέρι.

Η παρουσία της Αστυνομίας παραμένει διακριτική, καθώς θέλει να αποφύγει περαιτέρω ένταση. Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν επιδιώκουν σύγκρουση, ωστόσο θα αντιδράσουν εάν δεν εισακουστούν. Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Βερυκάκης, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Παρά την ισχυρή καταιγίδα που πλήττει την περιοχή, όλοι παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deswg7jquvy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον αερολιμένα Ηρακλείου, οι αγρότες θα παραμείνουν στην πίστα μέχρι τις 17:00 όπου θα πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ) καταδίκασε την «απρόκλητη επίθεση αστυνομικών δυνάμεων με χημικά και βία» και τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται μαζικά και οργανωμένα από τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, με στόχο την επιβίωση της μικρομεσαίας αγροτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deswi2jrm0eh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές λόγω των κινητοποιήσεων:

Στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου.

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=8TNyiNh2PyY&t=1s}

Νωρίτερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από την Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από την Λεωφόρο Ικάρου. Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dessip9xtcex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το zarpanews, η απόφαση για αποκλεισμό του αεροδρομίκου πάρθηκε στην πρόσφατη συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου, ίσως τη μαζικότερη των τελευταίων ετών, ενώ το παρών δίνουν και μέλη της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων που έχουν στήσει μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια.

Επεισόδια και χημικά και στα Χανιά

Ένταση επικράτησε όμως και στα Χανιά, όταν αγροτοκτηνοτρόφοι που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποκλείσει τον δρόμο λίγο πριν την είσοδο του αερολιμένα.

Σύμφωνα με το neakriti, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση για να προσεγγίσουν, το χώρο του αερολιμένα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-destgb4mhik9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και ακολούθησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με ρίψη χημικών και πετρόπολεμο ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγροτοκτηνοτρόφους.

Σύμωνα με τις πληροφορίες έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός κι ένας πολίτης, ενώ οργισμένοι διαμαρτυρόμενοι αναποδογύρισαν φορτηγάκι της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, χτυπώντας με πέτρες και κατσούνες το λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. απαιτούσαν τη μετακίνηση του οχήματος από το δρόμο για να περάσουν. Μπροστά στην τεταμένη κατάσταση, οι αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα οπισθοχώρησαν προς εκτόνωση της έντασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desvvnbj7xu1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο "Ι. Δασκαλογιάννης" από το μπλόκο αγροκτηνοτρόφων

Αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι. Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Η παρουσία της Αστυνομίας μετά και τα επεισόδια είναι διακριτική, καθώς θέλουν να αποφύγουν την όποια ένταση ειδικά αφού μπροστά και πίσω από το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων υπάρχουν πολίτες που ζητούν να περάσουν.

Στην πλειονότητα τους οι διαμαρτυρόμενοι είναι νέοι και όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «…δεν θέλουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε να υπάρξουν τραυματισμοί και προβλήματα αλλά αν προκληθούμε ή αν δεν εισακουστούμε δεν θα μείνουμε να τα χέρια στις τσέπες». Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Βερυκάκης υποστήριξε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν και οι κτηνοτρόφοι αμύνθηκαν.

Αυτή την ώρα ισχυρή καταιγίδα πλήττει την περιοχή, ωστόσο όλοι παραμένουν στις θέσεις τους και όπως δηλώνουν «…ούτε ο καιρός θα μας κάνει να αποχωρήσουμε ούτε κανείς. Θα φύγουμε μετά τη δικαίωση των αιτημάτων μας».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση των αγροτών και κτηνοτρόφων αρχικά ήταν να αποκλειστεί η κεντρική πύλη από τις 14:00 έως τις 16:00, όμως μετά τη στάση, όπως επισημαίνουν, της Αστυνομίας και τα επεισόδια που έγιναν, αποφάσισαν να αποκλείσουν για άγνωστο προς το παρόν χρόνο το αεροδρόμιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desvb9ypgfap?integrationId=40599y14juihe6ly}