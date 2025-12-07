Όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην «παραίτηση» του Διευθυντή της Αυγής, Σπύρου Σουρμελίδη.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της Αυγής, επειδή το πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας δεν ήταν αρεστό στην κομματική καθοδήγηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αφού χειροκρότησαν θερμά, από τον εξώστη, την αναφορά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί αναγκαίου «σοκ Δημοκρατίας», αποφάσισαν να το εφαρμόσουν τέσσερις ημέρες μετά. Έτσι, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε αναγκαστική παραίτηση τον διευθυντή της Αυγής, επειδή το πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας δεν ήταν αρεστό στην κομματική καθοδήγηση.

Αυτό είναι το πολιτικό τους μέγεθος – και έτσι ενεργούν. Κανέναν δεν ξαφνιάζουν οι αντιλήψεις τους περί Δημοκρατίας, αφού είναι οι ίδιοι που πέρυσι καθαίρεσαν νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο και εκδίωξαν χιλιάδες συνέδρους, απλώς και μόνο για να εξυπηρετήσουν τον σχεδιασμό τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τους αφήνουμε στη χλεύη των δημοκρατικών πολιτών, που έδιναν και δίνουν μάχες ενάντια στη λογοκρισία και υπέρ του πλουραλισμού στην ενημέρωση· πολιτών που κάποτε βρέθηκαν στις τάξεις αυτού του κόμματος.

Υ.Γ. Φανταζόμαστε ότι ο κ. Φάμελλος θα μετακομίσει από τη «γαλαρία» του Παλλάς στα γραφεία της Αυγής, για να επιβλέπει προσωπικά τα πρωτοσέλιδα της αρεσκείας του».