Η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22η Δεκεμβρίου 2026, όπως έχει ήδη γράψει το Dnews, και θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Εντός των ημερών με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να κατατεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η σχετική διάταξη για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ νωρίτερα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Ειδικότερα για να γίνει η πληρωμή νωρίτερα θα πρέπει να περάσει ειδική διάταξη στη Βουλή για τον μήνα Δεκέμβριο που θα υπερβαίνει το ισχύοντα νόμο για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Η ημερομηνία πληρωμής θα είναι η 22η Δεκεμβρίου 2026, όπως έχει ήδη γράψει το Dnews, και θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Επίδομα παιδιού

Έχει κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Ωστόσο αναμένονται δύο ακόμη πληρωμές για το επίδομα παιδιού μια πριν τις γιορτές, δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου και μία 30 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι τα εξής :

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

Από το τρίτο παιδί και πάνω θα είναι: 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ωφελούμενες ομάδες είναι:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και

2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επίδομα γέννησης

Το επίδομα γέννησης αυξάνεται για κάθε παιδί που γεννιέται, αναλόγως του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας , όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του παιδιού ως εξής:

1 τέκνο: 2.400

2 τέκνα: 2.700

3 τέκνα: 3.000

4 ή περισσότερα τέκνα: 3.500

Συνολικά η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις .

Η πρώτη δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης και η δεύτερη δόση πέντε μήνες μετά από τον μήνα γέννησης του παιδιού.

Επίδομα στέγασης

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια με ποσό μικρότερο των 10 ευρώ.