Από αύριο Δευτέρα θα εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια του Μετρό στη συμπρωτεύουσα.

Επαναλειτουργεί από αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης, τρεις μέρες πριν κλείσει μήνας από τότε που τα δρομολόγια διακόπηκαν για να γίνουν οι δοκιμαστικές συνδέσεις με την επέκταση της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ «η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά».

Όπως έγινε γνωστό, παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Δευτέρα έως Παρασκευή

06:30 - 23:00

Σάββατο & Κυριακή

08:00 - 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Δευτέρα έως Πέμπτη

05:30 - 00:30

Παρασκευή & Σάββατο

05:30 -02:00

Κυριακή

05:30 - 00:30

Τι θα συμβεί με τη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ

Η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ «Νέα Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ», η οποία λειτούργησε τον τελευταίο μήνα και βοήθησε με τη διακοπή του μετρό, παύει να υφίσταται από αύριο το βράδυ.

Η λεωφορειακή γραμμή Μ1 θα κάνει το τελευταίο δρομολόγιο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα (00:30) της Δευτέρας σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η λεωφορειακή γραμμή 79Χ Νέα Ελβετία – Α.Σ. ΙΚΕΑ.

Παραμένει επίσης σταθερά σε λειτουργία η νέα γραμμή 58Μ που ο ΟΣΕΘ δημιούργησε στα ανατολικά εξυπηρετώντας περιοχές της Θέρμης και του Πανοράματος και συνδέοντας με τη Νέα Ελβετία.

Επίσης ενισχυμένες διατηρούνται οι γραμμές: 3 «ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», η 31 «Βούλγαρη – ΚΤΕΛ» και η Γραμμή 39» Κηφισιά – Δικαστήρια».