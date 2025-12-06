Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής τόσο για το διάστημα που βρίσκεται ήδη σε ισχύ όσο και για το νέο καθεστώς του 2025.

Πλέον οι προσαυξήσεις που σχετίζονται με νυχτερινή εργασία, υπερεργασία, υπερωρίες και απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, όταν αφορούν εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και έχουν δηλωθεί κανονικά μέσω της ψηφιακής κάρτας. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ήδη, εδώ και ένα μήνα το πλαίσιο επεκτείνεται, καλύπτοντας και προσαυξήσεις που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις ή από πρόσθετες παροχές τις οποίες δίνει ο εργοδότης πέραν του νόμιμου ποσοστού. Η πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ εξηγεί αναλυτικά πώς εφαρμόζεται η απαλλαγή σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις μισθοδοσίας.

Τι ισχύει σήμερα – Τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες

1. Μείωση μισθολογικού κόστους

Οι προσαυξήσεις που σχετίζονται με νυχτερινά, υπερεργασία, υπερωρίες και Κυριακές/αργίες παραμένουν εκτός εισφορών, μειώνοντας τις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων.

2. Αύξηση καθαρών αποδοχών εργαζομένων

Τα ποσά που δίνονται ως προσαυξήσεις φτάνουν «καθαρά» στους εργαζόμενους, ενισχύοντας τις τελικές αποδοχές τους.

Παράδειγμα: Για υπερωρίες 200€ τον μήνα, το συνολικό όφελος φτάνει περίπου τα 28,4€ (14%), εκ των οποίων:

- 9 € επωφελείται ο εργαζόμενος,

- 19,4 € η επιχείρηση.

3. Κρίσιμη προϋπόθεση: η δήλωση των πραγματικών ωρών

Για να ισχύσει η απαλλαγή, πρέπει:

- οι ώρες να έχουν καταγραφεί και δηλωθεί,

- να χρησιμοποιείται συστηματικά η ψηφιακή κάρτα.

Αδήλωτες ώρες = ακύρωση της απαλλαγής + πρόστιμα.

Τι άλλαξε από 1/11/2025 – Το νέο πλαίσιο

Από τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025, η απαλλαγή εισφορών διευρύνεται ως εξής:

- Καλύπτονται και προσαυξήσεις που υπερβαίνουν το νόμιμο ποσοστό, όταν δίνονται από συλλογικές συμβάσεις.

- Καλύπτονται επίσης και οι οικειοθελείς πρόσθετες προσαυξήσεις που χορηγεί ο εργοδότης.

- Στην πράξη, η απαλλαγή ισχύει μέχρι το ύψος του νόμιμου ποσοστού∙ αν η επιχείρηση δώσει μεγαλύτερη προσαύξηση, η διαφορά υπόκειται σε εισφορές.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής τόσο για το διάστημα που βρίσκεται ήδη σε ισχύ όσο και για το νέο καθεστώς του 2025.

Παραδείγματα για τη μείωση μισθοδοσίας

1. Προσαυξήσεις στα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Οι προσαυξήσεις για νυχτερινή απασχόληση ή Κυριακές/αργίες που ενσωματώνονται στα Δώρα:

- δεν επιβαρύνονται με εισφορές,

- καταχωρίζονται στην ΑΠΔ μόνο για τα ποσά των αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές.

2. Όταν ο εργοδότης δίνει μεγαλύτερη προσαύξηση από τον νόμιμο

Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με μισθό 1.000 € εργάζεται 3 ώρες υπερεργασίας. Η επιχείρηση δίνει προσαύξηση 30% αντί 20%.

- Αμοιβή υπερεργασίας: 18 €

- Προσαύξηση 30%: 5,40 €

Οι εισφορές υπολογίζονται μόνο στα 1.018 € (μισθός + υπερεργασία).

Η προσαύξηση δεν επιβαρύνεται με εισφορές.

3. Νυχτερινή εργασία με προσαύξηση βάσει ΣΣΕ

Εργάτης με μισθό 1.000 € δουλεύει 3 νυχτερινές βάρδιες.

Η ΣΣΕ προβλέπει 50% προσαύξηση αντί 25%.

- Σύνολο προσαύξησης: 52,80 € - απαλλάσσεται

- Στην ΑΠΔ δηλώνεται μόνο ο μισθός 1.000 €

4. Εργασία Κυριακών με προσαύξηση 100%

Πωλήτρια με μισθό 900 € απασχολείται 2 Κυριακές.

- Νόμιμη προσαύξηση: 75%

- Καταβαλλόμενη προσαύξηση: 100%

- Ποσό προσαύξησης (στο νόμιμο μισθό): 70,40 € - απαλλάσσεται

Αν ο εργοδότης υπολογίζει την προσαύξηση στο καταβαλλόμενο μισθό, η διαφορά (1,60 €) υπόκειται σε εισφορές.

Τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι εργοδότες

- Οι απαλλασσόμενες προσαυξήσεις για νυχτερινά και Κυριακές/αργίες υπολογίζονται στον νόμιμο μισθό.

- Οι προσαυξήσεις για υπερωρίες/υπερεργασία υπολογίζονται στον καταβαλλόμενο μισθό.

- Η διαφορά ανάμεσα σε νόμιμο και καταβαλλόμενο ποσοστό υπόκειται σε εισφορές.

- Η πιστή καταγραφή πραγματικού χρόνου μέσω ψηφιακής κάρτας αποτελεί πλέον προϋπόθεση για κάθε απαλλαγή.